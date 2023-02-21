Еще придется потерпеть: в Литву вернулась зима

Во вторник днем погоду обусловит зона низкого давления. Она уже не будет активной, но принесет перемены. Будет облачно.

Небольшие прояснения возможны лишь местами. В первой половине дня во многих районах пройдут дожди, мокрый снег. Меньше осадков будет на западе. Будет дуть неприятный ветер. Днем будет 0-4, на западе местами до 5 градусов тепла. После полудня ветер сменится на северный. Пойдет снег. Вечером местами подморозит. Будет скользко.

В среду ночью во многих местах пройдет снег, ожидается гололед. Ночью будет 2-7, а в Игналинском и Зарасайском районе 8-9 градусов мороза. Днем небольшой снег выпадет лишь местами. Время от времени будет выглядывать солнце. Днем будет 1-6 градусов мороза.

В четверг погоду обусловит холодный антициклон. Осадков не ожидается. Ночью будет 8-13, местами 14-17 градусов мороза. На взморье будет теплее. Холодно будет и днем. Ожидается 1-6 градусов мороза, у моря 0-2 градуса тепла. Однако похолодание придет ненадолго.

В пятницу циклон принесет осадки, порывистый ветер и потепление.

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