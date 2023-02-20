Без вести пропала 11-летняя девочка, полиция просит о помощи

Полиция просит о помощи в поисках 11-летней Аугустины Милунайте.

По данным Шяуляйской полиции, 20 февраля утром близкие привезли девочку в школу, однако на уроки она не пришла.

По данным полиции, девочка может находиться в Алитусе.

Приметы: рост 147 см, худощавого телосложения, волосы длинные темные, газа карие, кожа смуглая.

На девочке была черная куртка, темно-зеленая шапка и шарф. У девочки был розовый рюкзак с синими застежками.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номеру 112.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!