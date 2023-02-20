Опрос: каждый пятый житель Литвы считает, что ситуация в стране улучшается

Каждый пятый житель Литвы считает, что ситуация в стране улучшается, показал опрос, проведенный по заказу LRT компанией "Baltijos tyrimai". Количество считающих, что дела в стране улучшаются, по сравнению с ноябрьским опросом, увеличилось на 8 проц.

В ходе опроса, проведенного во второй половине января, у респондентов спрашивали, дела в Литве в последнее время улучшаются или ухудшаются. 20 проц. опрошенных считают, что ситуация в стране улучшается, однако 79 проц. считают, что дела в стране ухудшаются.

По сравнению с результатами ноябрьского опроса, значительно увеличилось количество считающих, что положение в стране улучшается. В ноябре всего 12 проц. опрошенных оценивали ситуацию как улучшающуюся, 87 проц. придерживались противоположного мнения.

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По данным опроса, улучшение ситуации в стране чаще указывают люди младше 50 лет, жители с высшим образованием и с самыми высокими семейными месячными доходами, работающие в госсекторе, жители правых политических взглядов. Ухудшение ситуации в стране чаще указывают респонденты со средним или профессиональным образованием, рабочие и фермеры, жители польской и русской национальностей, респонденты левых политических взглядов.

Более оптимистично оценивают ситуацию в самоуправлениях

Также жителей спрашивали, как они оценивают ситуацию в самоуправлениях – в каком направлении, по их мнению, идут дела в их самоуправлении – в лучшую или худшую сторону. Отвечая на этот вопрос, респонденты были настроены чуть более оптимистично.

54 проц. опрошенных указали, что в их самоуправлении дела улучшаются. Ухудшение ситуации указали 29 проц., у 17 проц. не было мнения.

По сравнению с предыдущими опросами, результаты улучшились. В ходе опроса, проведенного три месяца назад, количество утверждающих, что дела в самоуправлении улучшаются, составляло 52 проц., ухудшение ситуации тогда указали 34 проц. Не имели мнения – 14 проц.

Опрос состоялся 19-31 января 2023 г., методом личного интервью было опрошено 1 023 жителя Литвы (в возрасте 18 лет и старше), опрос проводился в 114 точках отбора. Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу места жительства. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.

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