Президент: Литва поддерживает и будет поддерживать интеграцию Молдовы в ЕС

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в Мюнхене встретился с президентом Республики Молдова Майей Санду. В ходе встречи главы государств обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и вызовы, с которыми сталкивается Молдова из-за попыток России дестабилизировать ситуацию в стране гибридными средствами.

Президент подчеркнул, что агрессия России против Украины представляет опасность для соседних демократических государств, которые должны быть готовы противостоять угрозе гибридных атак, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

"Мы все прекрасно понимаем, какую угрозу несет экспансионистская политика России в регионе, и знаем, какие действия агрессор предпринимал в прошлом. Мы обязаны быть готовы к этим угрозам и защищаться вместе. Литва делает все возможное, чтобы помочь Молдове идти по пути государственной независимости, демократии и свободы", - отметил президент.

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Глава государства подчеркнул, что Литва поддерживает стремление Молдовы стать полноправным членом Европейского союза и готова оказать необходимую политическую и экспертную помощь. Литва предложила Молдове своих экспертов в различных областях, которые могут помочь в процессе интеграции в ЕС.

"Два десятилетия назад Литва прошла путь евроинтеграции, по которому сегодня идет Молдова. Мы готовы делиться нашим опытом и знаниями", - сказал президент, подчеркнув, что членство в ЕС требует фундаментальных изменений в управлении государством, и Литва готова предоставить Молдове необходимые для этого ресурсы.

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