Из-за украденного смартфона полиция поставила к стене целый ряд подозреваемых

В столичном районе Вильнюса был украден смартфон iPhone. Вскоре полиция задержала 10 подозреваемых. Пока полиция обыскивала их, задержанные, подняв руки, стояли у стены торгового центра.

Эту ситуацию на видео запечатлел житель столичного микрорайона Науининкай. Он рассказал Delfi, что видео было сделано 18 февраля, в 17.25 ч.

Мужчина шел из магазина на ул. С.Даряус ир С.Гирено и издалека увидел, что на другой стороне улицы у стены магазина стоят около 10 человек с поднятыми кверху руками.

Мужчина подошел поближе, чтобы сделать видео, но полиция попросила его не снимать. Мужчина выполнил просьбу, но разместил в социальной сети то, что смог снять до этого.

Он сказал Delfi, что в Науининкай неважно обстоят дела с контролем над наркотиками, в районе есть наркоманы, некоторых он знает в лицо.

По словам мужчины, иногда наркотики продают даже у входа в магазин. Люди боятся пользоваться банкоматами, находящимися недалеко от входа в магазин.

Большая часть пользователей социальных сетей положительно оценила действия полиции.

Представители Вильнюсской полиции рассказали, что эта операция не была связана с наркотиками. В полицию сообщили о том, что в районе вокзала был украден смартфон iPhone 14.

Пострадавший сообщил приметы подозреваемых. Полиция проверила некоторых из подозреваемых. Двоим вручили повестку в комиссариат.

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