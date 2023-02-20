Глава МИД Литвы: прямой угрозы у границ нашей страны нет

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что разведка пока не сообщала о том, что Литве в ближайшее время угрожает непосредственная военная агрессия со стороны России.

"Таких данных, которые позволили бы сказать, что Литве грозит какая-то опасность... Сейчас такой угрозы у нас не фиксируют", – сказал LRT находящийся с визитом в Брюсселе Ландсбергис, комментируя высказывание главного советника президента Гитанаса Науседы о том, что вторжение российской военной группировки наподобие "Вагнер" в страны Балтии является реальным сценарием.

"Поэтому люди, читающие заголовки статей, тексты, должны оценить, что сейчас непосредственной угрозы у границ страны нет. Россия всеми своими силами вовлечена в войну в Украине... Эта война идет не так, как Россия надеялась. Но она все еще находится в активной стадии", – сказал Ландсбергис.

Однако он акцентировал, что военная агрессия России в Украине представляет серьезную опасность, на которую нельзя не реагировать. Именно такую установку, заверил Ландсбергис, передают западным партнерам.

"Эта опасность настоящая, она реальная. Пока она не материализовалась или не реализуется Россией. Это не означает, что ситуация не может измениться. У нас очень протяженная граница с Россией. В нашем случае – и с Беларусью, которая активно вовлечена в военные действия. Не участием военных, а помощью военным действиям", – сказал Ландсбергис, отметив, что страны Балтии нуждаются в помощи.

Как утверждает главный советник президента Литвы Кястутис Будрис, вторжение российской военной группировки наподобие "Вагнер" в страны Балтии является реальным сценарием.

"Такой сценарий соответствовал бы вышеупомянутым критериям. Та самостоятельная политика и преступления, которые "Вагнер" совершает в Африке или в Сирии с ведома российских политических властей, позволяют рассматривать упомянутый вами сценарий", — сказал Будрис в интервью Delfi.

"Запад должен принять отдельные решения в отношении лиц, принадлежащих российским организациям, известным как "частные военные компании". Это не частные компании: они полугосударственные. Это преступные организации, которые никем не ограничены", – продолжил он.

"Да, они способны тестировать механизмы реагирования (Запада) и дать возможность Кремлю политически объяснять, что он тут ни при чем. Так, как это происходит в Африке", – также отметил советник президента.

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