Дорожные службы предупреждают: в Вильнюс возвращается зима

Муниципальная компания Grinda в фейсбуке сообщает о переменах погоды – в Вильнюс возвращается зима. Представители компании информируют, что готовы действовать по самому сложному сценарию.

"Метеорологические прогнозы постоянно меняются, но, вероятно, сегодня снова вернется зима. Реагируя на предполагаемые перемены погоды, мы всегда готовы к действиям по самому сложному сценарию (в Вильнюсе – снег около 7 см)", – писали в фейсбуке представители Grindа.

Поэтому муниципальная компания предпримет основные действия.

"Мы готовим технику к предварительной посыпке дорог;

работы организуем так, что основные маршруты обрабатываем еще до того, как появляются вечерние потоки транспорта;

если снег будет сильным (если потребуется), дороги будут чистить и посыпать солью", – сообщает компания.

"Снег ухудшит видимость и условия движения. Будьте внимательны", – предупреждают представители компании Grinda.

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