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Президент США Джо Байден находится с необъявленным заранее визитом в Киеве, что известно на этот час о визите?
Гость студии Delfi - литовский европарламентарий Бронис Ропе. Обсуждаем, всегда ли война и тень экономического кризиса — причина роста цен, какие меры на уровне ЕС помогли бы решить проблему высоких цен на продукту и энергоносители, а также преодолеть большой разрыв в развитии регионов и больших городов.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!