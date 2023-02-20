Эфир Delfi: Байден в Киеве, рост цен в ЕС, молочные реки и проблема отставания регионов

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Президент США Джо Байден находится с необъявленным заранее визитом в Киеве, что известно на этот час о визите?



Гость студии Delfi - литовский европарламентарий Бронис Ропе. Обсуждаем, всегда ли война и тень экономического кризиса — причина роста цен, какие меры на уровне ЕС помогли бы решить проблему высоких цен на продукту и энергоносители, а также преодолеть большой разрыв в развитии регионов и больших городов.

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов. Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом

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