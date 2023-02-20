Новейший опрос: чуть больше половины жителей Литвы чувствуют себя в безопасности

Спустя почти год после начала российской войны в Украине чуть больше половины жителей Литвы чувствуют себя в безопасности, о чем свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу LRT. Согласно исследованию, в большей безопасности себя чувствует молодежь и жители крупных городов, небезопасно себя чувствуют финансово и социально незащищенные слои населения.

По данным опроса, проведенного по заказу LRT в период с 19 по 31 января, чуть больше половины – 54 проц. – респондентов ответили, что в настоящее время чувствуют себя в Литве в безопасности. 10 проц. опрошенных ответили, что чувствуют себя в полной безопасности, 44 проц. – скорее в безопасности, чем небезопасно. Между тем 42 проц. жителей страны заявили, что в данный момент не чувствуют себя в безопасности: 7 проц. совершенно не чувствуют и 35 проц. скорее нет, чем да, а 4 проц. респондентов не имели мнения на этот счет или не ответили на вопрос.

Наиболее безопасно себя чувствуют мужчины, молодежь и жители крупных городов

Согласно опросу, в настоящее время в стране мужчины чувствуют себя в безопасности чаще, чем женщины – 58 проц. мужчин чувствуют себя в безопасности, женщины – 51 проц. Между тем 37 проц. мужчин и 46 проц. женщин заявили, что не чувствуют себя в безопасности.

Также, в большей безопасности себя чувствуют люди моложе 50 лет, жители крупных городов (63 проц.), респонденты с высшим образованием (63 проц.) и респонденты с высоким ежемесячным доходом семьи (свыше 1800 евро) (62 проц.), руководители (67 проц.) и учащаяся молодежь (64 проц.).

В основном небезопасно себя чувствуют женщины, люди старше 50 лет, сельские жители (51 процент не чувствуют себя в безопасности), респонденты, окончившие колледж или техникум (48 проц.), и респонденты с низким ежемесячным доходом семьи (до 1000 евро) (53 проц.), а также пенсионеры (55 проц.).

Опрос проводился в период с 19 по 31 января 2023 г. по заказу LRT. Репрезентативный опрос жителей Литвы проводила компания Baltijos tyrimai. В ходе исследования жителям задавался вопрос, чувствуют ли они себя в настоящее время в безопасности в Литве спустя год после начала российской войны против Украины. Опрос проводился в 114 точках выборки. В опросе участвовали 1023 жителя Литвы в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет не более 3,1 процента.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!