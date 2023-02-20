Ромас Стумбрис: необходимо смягчать иммиграционные требования для иностранных бизнесменов

Миграционная политика в Литве, еще 15 лет назад была одной из самых мягких в Европе, но лет 10 назад начала ужесточаться.

Сначала были введены бюрократические препятствия для найма иностранных работников, потом были повышены требования к размеру уставного капитала для иностранного бизнеса, в несколько раз превысив требования, предъявляемые литовским предпринимателям.

В 2014-м году были приняты дополнительные меры к ограничению создания иностранных бизнесов в Литве, которые заключались во вмешательстве государства в суть любого бизнеса требованием найма на работу в любое предприятие, созданное иностранцем, независимо от размера и рода деятельности, трех граждан Литвы.

Это ужесточение, названное бизнес-иммигрантами "законом о трех работниках", было вызвано шумихой, поднятой на телевидении и подхваченной консерваторами, когда было обнаружено, что по одному адресу были зарегистрированы "сотни предприятий". Впрочем, доказательств этих "сотен" предъявлено не было. Да и нарушением закона такая регистрация не являлась. Несовпадение юридического и физического адреса – легальная практика для многих литовских предприятий. Закон это позволяет. Но если выпучить глаза и добавить драматизма, то у обывателя складывается ощущение криминала.

Тем более что криминал действительно был. Правда и криминал в миграционном скандале носил столь же явно «литовскую» окраску и заключался в сговоре нескольких литовских посредников и около десятка литовских миграционных инспекторов, выдававших в обход требований закона, за вознаграждение вид на жительство иностранцам.

Тем не менее, скандал был раздут, а положение "о трех работниках" принято. При этом закон был вполне "интернационал" и осложнял жизнь бизнес-иммигрантов из всех стран. А большинство их, как тогда и так и сейчас – это граждане Беларуси, России и Украины.

Важно понимать, что закон нарушили единицы, а от ужесточения пострадали тысячи людей. В итоге это привело к закрытию предприятий, многочисленным увольнением местных жителей и отъезду иностранных предпринимателей из Литвы.

После принятия этого закона, небольшая группа иммигрантов попыталась добиться отмены этого положения закона. И после изнурительной многомесячной работы в Сейме добилась - депутаты проголосовали за формулировку, отменяющую положение "о трех работниках". Однако консерватор Аудронюс Ажубалис обратился к тогдашнему Президенту, и Даля Грибаускайте наложила вето на принятый закон, фактически дословно переписав в текст вето предложения, подготовленные Ажубалисом.

Президентское вето небольшая группа иммигрантов преодолеть не смогла. В итоге появился закон про "2 ВДУ" - две средних зарплаты.

В скобках заметим, что предлагавшийся бизнес-иммигрантами вариант отмены «трех работников» прошел обсуждение аж в шести комитетах Сейма, а предложенные Ажубалисом и Ко и переписанные в вето "2ВДУ" не обсуждались ни в одном.

По закону "про 2 ВДУ" каждый бизнес-иммигрант был обязан еще за 6 месяцев до подачи прошения о предоставлении вида на жительство, нанять литовских граждан или жителей с постоянным видом на жительство на работу в свое создаваемое предприятие с фондом заработной платы в размере двух средних зарплат по стране. На данный момент это обременение составляет 3560 евро в месяц, включая налоги на ФЗП.

По сравнению с другими европейскими странами, это ужесточение сделало совершенно не интересным для потенциального предпринимателя и инвестора создание бизнеса в Литве.

Тем не менее, по итогам этой истории стало очевидно, что иммигранты могут влиять на свою судьбу в Литве и добиваться разумных и справедливых законов. В тоже время «поражение» продемонстрировало необходимость объединения усилий многих иностранцев-предпринимателей, если они хотят добиться разумных и справедливых требований от закона.

В итоге, два года назад была создана Ассоциация бизнес-иммигрантов и инвесторов Литвы, которую возглавил Ромас Стумбрис – лицензированный лоббист, принимавший самое непосредственное и активное участие в лоббировании отмены закона «о трех работниках».

Мы встретились с Ромасом, и поговорили с ним о проблемах иммиграционного законодательства, которые не только затрудняют жизни иностранцам в Литве, но и негативно сказываются на литовской экономике.



- Здравствуйте, Ромас. Как так получилось, что именно Вы, гражданин Литвы и этнический литовец, возглавляете Ассоциации иностранных предпринимателей? Как Вы стали Президентом Ассоциации бизнес-иммигрантов?

- Это была не моя инициатива. Я видел своей задачей помогать бизнес-иммигрантам, но собрание учредителей решило, что мой опыт, знание языка и менталитета позволят мне эффективно руководить Ассоциацией. Замечу также, что должность Председателя правления занимает все-таки иностранец, бизнес-иммигрант из Украины.



- Что удалось сделать за два года?

- Одно из наших достижений – это вхождение Ассоциации в состав Совета малого и среднего бизнеса Литвы при Министерстве экономики и инноваций, куда входит 43 ассоциаций и 70000 предприятий. В прошлом году меня выбрали в правление этого совета. Недавно добавили дополнительные обязанности - курировать деятельность коммерческих банков в отношении бизнеса и вопросов, касающихся бизнес-иммигрантов.

Другое достижение – мы добились смягчения иммиграционного законодательства, позволяющего теперь засчитывать время, проведенное в командировках вне Литвы, как время проживания в Литве, что важно для получения бизнес-иммигрантом статуса постоянного жителя Литвы.

Много всего было сделано. Подробные ежемесячные отчеты есть на сайте Ассоциации в разделе «Новости».



- Какие планы на 2023 год?

- Ближайший план – добиться разрешения "платить 2 ВДУ" не только гражданам Литвы, но и самим учредителям, иностранцам. Это важно для небольших бизнесов, которые не требуют найма дополнительных сотрудников.

Так же мы ставим перед собой задачу добиться от банков облегчения открытия (или закрытия) счетов, ускорения платежей для иностранцев, поскольку в прошлом году почти все банки Литвы создали совершенно невыносимые условия для иностранных бизнесменов, фактически блокирующие деятельность иностранных предприятий в Литве.

Еще большая проблема для иностранцев – вывод средств со счетов российских банков в Литву. А ведь у любого иммигранта из России могут оставаться какие-то активы на бывшей родине. Но сейчас вывести эти деньги невозможно из-за сопротивления литовских банков, несмотря на то что, оставаясь в России, эти деньги лишь укрепляют российскую экономику.

Кроме этого мы считаем неразумным выдавать ВНЖ сроком на один год. Мы вполне можем взять пример с других европейских стран, где ВНЖ выдают сразу на два, а то и на три года.

Мы так же должны изменить фактически дискриминационные требования законодательства, когда от иностранного инвестора требуют в несколько раз больший размер уставного фонда, чем от литовских бизнесменов.

Необходима и отмена любого вмешательства закона в суть бизнеса, а это значит, что необходимо отменить требование обязательного найма граждан или постоянных жителей Литвы. Бизнесмен сам должен решать, кого и на какую зарплату ему нанимать, исходя из квалификации работника и реалий рынка труда, а не из его гражданства или законодательных обременений.

Необходимо также вернуться к праву подачи документов на ВНЖ сразу после открытия бизнеса. Шесть месяцев паузы, заложенные сейчас в закон, являются абсурдным требованием, мешающим работе бизнеса и отталкивающим от Литвы потенциальных инвесторов и иностранных предпринимателей.

Но это дело не одного года, конечно.



- Как раз в связи с этим хотелось бы узнать планы Ассоциации на будущее? Что надо изменить, чтобы всем стало хорошо?

- Мы, как страна, должны восстановить лидерство Литвы на рынке иммиграционных услуг. Десять лет назад мы занимали одно из первых мест, среди всех европейских стран. Но, ужесточив законодательство, мы оказались в самом хвосте этого списка, и иностранный бизнес стал активно сторониться Литвы. Причем, как и малый, так и большой, хотя казалось бы ужесточения касались лишь малых и средних предприятий. Но крупный бизнес почувствовал атмосферу ужесточения и решил перестраховаться.

В первую очередь мы, конечно, должны добиться полной отмены дополнительных финансовых обременений для иностранных предпринимателей, т.е. отмены всех упоминаний иммиграционного законодательства об обязательных работниках и их зарплатах. Это недопустимая дискриминация бизнеса.

Для того, чтобы всего этого достичь, нам нужна заинтересованная помощь иностранных бизнесменов.

Если рассуждать с точки зрения пользы для литовской экономики, то необходимо не только смягчать иммиграционные требования, но и расширять спектр возможностей.

Например, мы вполне могли бы разрешить получение ВНЖ при покупке недвижимости, как это сделано в Латвии, Черногории или Греции. Могли бы разрешить получение ВНЖ или многолетних национальных виз пенсионерам, как это происходит в Болгарии или Эквадоре. Мы могли бы усилить нашу банковскую систему, разрешив ВНЖ на основании замороженного на 5-10 лет банковского вклада.

Если говорить об общелитовских экономических проблемах, то мы считаем необходимым снижение ставки НДС и отчислений в Больничную кассу и СОДРу, поскольку это негативно сказывается на инвестиционной активности и снижает конкурентоспособность литовской продукции не только на европейском, но и на внутреннем рынке.

Возможностей использовать мягкое миграционное законодательства для улучшения экономического положения Литвы множество. Надо только захотеть. Надо избавиться от литовского национализма и провинциальности. Надо быть открытыми к миру и предлагаемым им возможностям. Тогда мы станем лидерами.

И в Сейме, и в правительстве есть люди, готовые поддержать эти проекты, но инициатива должна исходить от бизнеса, от иммигрантов. И поэтому я предлагаю предпринимателям присоединяться к участию в работе Ассоциации.

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