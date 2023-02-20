Арлаускас: литовские политики должны усвоить разницу между торговлей подсанкционными и несанкционными товарами

По словам президента конфедерации работодателей Данаса Арлаускаса, говоря о торговле литовских предприятий с Россией следует проводить различие между случаями торговли подсанкционными и несанкционными товарами. Как утверждает Д. Арлаускас, многие страны Европейского союза (ЕС) по-прежнему напрямую торгуют с Россией, поэтому торговля некоторых литовских предприятий с Востоком не является исключением.

"Давайте разделим торговлю подсанкционными и несанкционными товарами. Потому что, если это несанкционные товары и другие страны ЕС торгуют с Россией этими товарами либо напрямую, либо косвенно... И знаменитые бренды, такие как Colgate, все еще торгуют", – сказал Д. Арлаускас в понедельник в своем комментарии радиостанции Žinių radijas.

Статьи по теме: В ЕС введут уголовную ответственность за обход санкций

По мнению президента конфедерации, литовские политики по большей части должны мыслить как члены Евросоюзной "семьи" и постепенно двигаться к полному отделению.

"Мне хотелось бы, чтобы наши политики думали как члены семьи ЕС. И чтобы у всех нас была единая политика по этому вопросу. (...) Если до десятого пакета есть какие-то товары и ими официально торгуют другие страны ЕС, то и мы не должны в одиночку "голышом прыгать в крапиву" и запрещать их. Потому что это вредит экономическим интересам нашего государства. И политики должны это усвоить", — заявил он.

По мнению Д. Арлаускаса, полное отделение от российской экономики должно осуществляться в общеевропейском масштабе и только с гарантией того, что такое "закручивание вентилей" не приведет к социальным волнениям.

ELTA напоминает, что Европейский союз (ЕС) утвердил девять пакетов санкций против России в ответ на российскую агрессию против Украины. Девятый пакет жестких санкций против России был одобрен Советом ЕС в декабре.

Также председатель ЕК призывает страны-члены ЕС оперативно принять новый пакет санкций до 24 февраля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!