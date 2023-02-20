Угнанная машина была найдена разбитой у дерева

В Вильнюсском районе был обнаружен разбитый автомобиль Opel. Его хозяин утверждает, что машина была угнана.

В воскресенье, в 15.30 ч. в деревне Рудамина, в дерево врезался автомобиль.

По словам звонившего, из машины вышли, возможно, нетрезвые люди. На месте происшествия, на перекрестке ул. Рудянс и Риту, полиция обнаружила Opel Astra Station Wagon, который врезался в дерево и в столб.

Людей около машины не было. Полиция нашла владельца машины. Он утверждает, что машина была угнана час назад.

Ущерб около 1800 евро.

Ведется расследование по факту угона автомобиля.

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