Советник президента: вторжение российских военных группировок наподобие "Вагнер" в страны Балтии – вероятный сценарий

Как утверждает главный советник президента Литвы Кястутис Будрис, вторжение российской военной группировки наподобие "Вагнер" в страны Балтии является реальным сценарием.

"Такой сценарий соответствовал бы вышеупомянутым критериям. Та самостоятельная политика и преступления, которые "Вагнер" совершает в Африке или в Сирии с ведома российских политических властей, позволяют рассматривать упомянутый вами сценарий", — сказал К. Будрис в интервью Delfi.

Советник главы государства подчеркивает, что опыт бесконтрольного боевого действия и свобода действий группировки "Вагнер" и иных подобных организаций сами по себе являются большим фактором риска.

"Запад должен принять отдельные решения в отношении лиц, принадлежащих российским организациям, известным как "частные военные компании". Это не частные компании: они полугосударственные. Это преступные организации, которые никем не ограничены", – сказал К. Будрис.

"Да, они способны тестировать механизмы реагирования (Запада) и дать возможность Кремлю политически объяснять, что он тут ни при чем. Так, как это происходит в Африке", – также отметил он.

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