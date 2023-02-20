Деньги перевел, а товар не получил: убыток – свыше 13 тысяч евро

ELTA ru.DELFI.lt

В воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что мужчина на счет продавца перевел деньги за приобретаемое транспортное средство, но его так и не получил.