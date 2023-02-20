Третья неделя поиска подростка в Вильнюсе, вопросов больше чем ответов

"Прошли три недели, каждый день мы задаемся вопросом - где Миколас? К сожалению, вопросов больше чем ответов. Мы видим Вашу озабоченность, но не можем ничего ответить, ведь ничего не знаем и сами", – говорят волонтеры, участвующие в поиске 15-летнего юноши.

В специально созданной группе на фейсбуке "Поиски Миколаса" (Mykolo paieška) волонтеры пишут, что пока никаких новостей нет.

"У нас нет никакой новой информации, которая облегчила бы поиск, нет одной конкретной версии исчезновения, за которую можно было бы зацепиться. Нехватка информации заводит в тупик, поэтому стараемся искать и в воде и на суше, и с воздуха и на земле. Всем, для кого важны результаты поиска пропавшего 15-летнего Миколаса, сообщаем, что информируем сразу же, как только у организаторов поиска появится новая информация. Последнее известное место пребывания подростка - Жирмунайский мост.

На этой неделе или в течение двух недель планируем продолжать поиски вдоль берегов Нерис. Остается актуальный вопрос индивидуального поиска на берегу. Поскольку погода улучшается, планируем возобновить поиски на воде, искать на удаленных участках Нерис, куда сложно пройти пешком.

Представители Красного креста координируют поиски с помощью водных дронов и сонаров.

Мы благодарим Вас за помощь, время, потраченное на поиски нашего теперь уже ставшего общим Миколаса", – благодарят организаторы поисков.

Delfi напоминает, что 15-летний Миколас Давидонис в субботу в 12 ч. ушел из дома, в последний раз друзья его видели в 16 ч. около кинотеатра "Вингис". В 16.30 ч. он связался с другом по видеосвязи. Видеокамеры зафиксировали, что в 16.10 он вышел из 4 троллейбуса на остановке Кражю и пошел к реке. Около Жирмунайского моста были обнаружены вещи пропавшего: куртка, рюкзак, наушники, чехол от них и банковская карта.

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