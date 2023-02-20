Новая неделя в Литве начнется с похолодания

В понедельник днем в Литве будет пасмурно, над страной пройдет теплый атмосферный фронт, который принесет сырую погоду. С утра осадки начнутся на западе, на восток они придут к обеду. Будет идти снег, мокрый снег, на западе - дождь. Будет дуть сильный ветер. Местами возможен ледяной дождь. В Вильнюсском, Утенском и Паневежском округах будет 0-2, в Шаунасском, Шяуляйском и Алитусском 2-4, а в Таурагском и Клайпедском - 4-6 градусов тепла.

В ночь на вторник осадки все еще ожидаются на большей части территории Литвы, однако больше осадков будет на востоке страны. Правда, осадки уже будут менее интенсивными. Сохранится сильны ветер. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном снег и мокрый снег. Опасные порывы ветра возможны лишь местами, в основном на юге страны. Днем будет 0-5 градусов тепла.

В среду ночью ожидается снег, гололед. Ночью будет 3-8, местами до 9-11 градусов мороза. Днем без осадков. Будет 2-7 градусов мороза.

В четверг около Литвы ненадолго установится зона высокого давления. Осадков не ожидается, будет выглядывать солнце. Ночью будет 8-13, местами 16-17 градусов мороза, у моря будет 5-7 градусов ниже нуля. Днем потеплеет, будет 1-6 градусов ниже нуля, а на западе 0-2 градуса тепла. Немного усилится ветер.

С пятницы погода снова испортится, ожидаются осадки, в основном снег, а с ним и потепление, поэтому ночью будет 2-7 градусов мороза, у моря около 0, а днем будет 0-4 градуса тепла.

В выходные погода будет такой, как в пятницу. В субботу будет сыро, в воскресенье осадков станет меньше.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!