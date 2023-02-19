Изменения в школах ужасают родителей и экспертов: это педагогическое преступление

Родители младших школьников убеждены, что заданий в общенациональном тесте слишком много, а времени на их выполнение слишком мало. Учащиеся начальной школы должны были решить 36 математических задач за 45 минут.

"Это нововведение. А эти дети как подопытные кролики. На “них проверяют и время, и все экзамены”, - сказал новостному порталу LNK президент Ассоциации родителей вильнюсских школьников Валерий Красоцкий.

“Мы также слышали отзывы родителей о том, что тест, вероятно, не показывает реальную картину. И такому маленькому ребенку действительно сложно решить столько задач за такое короткое время”, — сказала Эвелина Запрягаева, руководитель команды Corepetitus.

Побуждение детей к выполнению задания как можно быстрее злит не только родителей, но и специалистов в области образования.

“Друг спрашивает меня, что я думаю о контрольной по математике в четвертом классе, в которой было 36 задач на 45 минут. Кроме того, некоторые задания из еще не изученных тем.

Отвечаю другу - по-моему, это педагогическое преступление. Такие тесты не проверяют понимание математики или рассуждений, а, наоборот, проверяют скорость выполнения заданий, хотя такого критерия вообще нет и быть не может. Такое тестирование вредит мотивации раннего обучения и достоинству ребенка”, — высказала критику в Facebook бывший советник президента по вопросам образования Виргиния Будене.

Гинтарас Сарафинас, главный редактор журнала Reitingai, также сообщил порталу LNK, что не все ответы были предоставлены.

“Нам так и не дали ответа — ни родителям, ни образовательному сообществу, почему все так торопят. Почему мы извлекаем из этих детей аномально высокую скорость? Потому что наука — это не то же самое, что скорость. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то срочно требовал изобретения от ученых, изобретателей”, — сказал Г. Сарафинас.

В конце января все четвероклассники страны сдали национальные тесты достижений учащихся.

“Все родители, у которых есть четвероклассники, да и вообще дети, уже понимают, что с 4-5 класса взрослым становится сложно решать задачи, не только детям. Соответственно, чем меньше времени, тем больше нагрузка на ребенка”, — сказал В. Красоцкий, президент ассоциации родителей вильнюсских школьников.

“Есть много детей, знающих математику, но когда их просят быть быстрыми, они испытывают колоссальный стресс и переживания — теряются и не отвечают, или отвечают хуже, чем могли бы”, — сказал собеседник LNK Г. Сарафинас.

Национальное агентство образования Литвы, отвечающее за экзамены учащихся, не согласно с обвинениями и подчеркивает, что действующая в настоящее время процедура тестирования учащихся четвертого класса не будет изменена.

“Эти опасения также неизменны. Каждый год мы получаем как положительные, так и тревожные отзывы. Но при составлении заданий также учитывается возрастная группа учеников и то, какие их способности проверяются”, — сказала заместитель директора Агентства по образованию Аста Раноните.

Агентство утверждает, что после этой проверки знаний учасников спросили, достаточно ли у них времени для выполнения заданий. Говорят, что большинство детей ответили положительно. Но родители говорят об обратном.

“Дети тоже не очень довольны этой проверкой. Как я уже говорила, любая проверка – это большой стресс для детей. А слово “экзамен” уже ассоциируется со стрессом”, — заверил председатель Вильнюсского объединения родителей школьников.

В прошлом году ученики четвертого класса набрали всего 64,3 процента по математике. Плохие результаты побудили родителей искать репетиторов по математике для своих детей.

“Особенно мы это заметили в этом году, когда в школах было проведено стандартизированное тестирование”, — сказала руководитель команды Corepetitus Э. Запрягаева.

Учащиеся четвертого-восьмого классов участвуют в Национальном тестировании успеваемости учащихся. Четвероклассники сдают тесты по чтению и математике.

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