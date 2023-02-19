Хирург — о том, что происходит в приемных отделениях больниц: приходится прятаться от пациентов в кабинете

В последнее время в нашей стране неоднократно звучали новости о случаях насилия в отношении врачей. Врачи делятся пережитым и своим опытом, просят о качественной помощи, которая обеспечила бы их безопасность на рабочем месте. О таком опыте и возможных решениях в программе “Утро на Delfi” рассказал заведующий приемным отделением Вильнюсской университетской больницы “Жальгирис”, хирург-стоматолог Далюс Маткявичюс.

Врач рассказал, что клиника “Жальгирис”, в которой он работает, является специализированным учреждением в системе здравоохранения Литвы, так как оказывает услуги пациентам, получившим травмы в области лица и шеи.

“Обычно, если происходят драки, ты всегда пытаешься целиться в лицо. Итак, пациенты, поступившие в травму, перевозбуждены, и это может носить ночной характер. Это значит, что приходят и те, кто пострадал, и те, кто не до конца разобрался с жертвой. Таким образом, дополнительное количество людей продолжает начатый ранее “разговор”, который травмировал одного из пациентов, в приемном отделении”, – рассказывает Д. Маткявичюс.

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Даже 16 февраля, по словам собеседника, кое-кто отпраздновал очень бурно: не обошлось без алкоголя, разбитых лиц и сломанных челюстей.

“Довольно неплохо отпраздновали. Ночь была непростой”, — улыбнулся хирург.

В клинику “Жальгирис” пациентов обычно доставляет машина скорой помощи. Парамедики обычно сталкиваются с психологическим насилием на месте происшествия.

“У нас начинаются другие вещи начинаются, потому что мы должны им помочь. Чаще всего больной с кровотечением, перебинтован. Снимаешь повязку, потому что хочешь выяснить, какая ситуация, провести клиническое обследование. Хорошо, если пациент применяет психологическое насилие против тебя. Например, очень часто бывает, что вас "увольняют" примерно через 20-30 минут снова “принимают на работу”. Есть ругательства - это позволяют себе те, кто выпил или находится под воздействием наркотиков.

Но есть и другие, которые просто переходят к физическим действиям без какого-либо психологического насилия. Все происходит спонтанно. Это, пожалуй, самая большая проблема. Работаю в приемном отделении 12 лет, заведующим - третий год. Эта проблема никуда не исчезла, а только усугубилась. Больные позволяют себе слишком много.

У них есть много прав в соответствии с Законом о компенсации вреда пациентам. У нас нет ни одного из этих дополнительных прав, так что тебе чуть ли не придется пройти дополнительный курс боя и защиты, чтобы защитить себя, потому что ни охрана, ни полиция, как бы быстро они вам ни понадобились на месте, когда все действие имеет место в приемном отделении, не появится. Как мы видели в случае с Кедайняй - учреждение сделало это публичным, потому что не могло больше молчать и должно было показать весь образ мужчины, поднимающего руку на женщину и толкающего ее на пол.

Мы видели только один случай, но на самом деле это давняя проблема. Она также есть и в других медицинских учреждениях. Есть много нюансов в приемных отделениях и отделениях неотложной помощи.

Не так давно у нас был пациент, который был настолько агрессивен, что мы решали, что делать. Он был пьян и так танцевал! Мы увидели, что ничего не можем сделать, охрана учреждения не справляется, полиция еще едет. Поскольку повязку сняли, мы не могли снова наложить ее, потому что он сопротивлялся. Мы подождали, пока он немного истек кровью - гипоксия. Конечно, это не очень хорошо, но как есть, так есть. Он успокоился, мы справились. Потом у нас была другая проблема – как восстановить объем жидкости в организме, чтобы можно было отправить больного домой”, – сказал доктор Д. Маткявичюс.

Врачи, когда пациенты нападают, должны защищаться исходя из принципов обязательной самообороны, но, по словам собеседника передачи, не каждый сотрудник медицинского учреждения знает, что такое обязательная самооборона. Этому, во время изучения медицины, не учили.

“Все врачи концентрируются на своей основной работе, которую нужно сделать, и стараются отдавать ей все. Но когда вы сталкиваетесь с дополнительной проблемой агрессивно набрасывающегося на вас пациента, первое, что вызывает шок, это то, что вы оказываете помощь, а кто-то другой пытается применить против вас насилие. Тогда автоматически все врачи или медсестры теряются. Всегда стараемся успокоить больного словесно. Но бывает и так, что это не работает.

Если в учреждении начинает ломаться инвентарь, разбрасываются инструменты, разбрасываются скальпели, люди просто пытаются убежать в какой-нибудь кабинет, пусть он изольет свой гнев. Потом приезжает полиция и все пресекается.

Мы не можем использовать действия, которые используют полицейские. У нас даже такого образования нет. Мы можем только нанести больше вреда.

Наша защита заключается в том, чтобы максимально отступить, потому что, если мы раним пациента, мы ответим по букве закона", - пояснил доктор Д. Маткявичюс.

Врача порадовало, что в прошлую среду, 15 февраля, в комитете Сейма по делам здравоохранения были представлены различные варианты решения проблемы. Это обсудили представители медицинских учреждений, полиции, специалисты по охране труда, депутаты Сейма.

“Я рад, что сейчас пытаются поднять престиж, что с врачом нельзя себя так вести..

Но опять же, мы имеем дело с двумя видами насилия: психологическое насилие и насилие со стороны плановых пациентов. Больше внимания уделяется плановым пациентам. Приемные отделения остаются в стороне. Может быть, и до них дойдут.

Я думаю, что все эти обсуждения в комитете Сейма по вопросам здравоохранения станут реальностью, и у нас будет новый законодательный или подзаконный акт, потому что всем это интересно, интересно, что происходит на самом деле", - говорит врач.

Д. Маткявичюс сказал, что в некоторых странах поднятие руки на врача приравнивается к поднятию руки на официальное лицо. Если пациент находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, агрессивен или ломает инвентарь, никакая медицинская страховка в этих странах не оплатит оказанные медицинские услуги.

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