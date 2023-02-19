Ужасные смерти: одно тело нашли в поле, другое - между ж/д путями

Полиция расследует загадочные обстоятельства гибели двух человек.

Полиция Алитусского уезда сообщает, что 18 февраля около 7.30 между путями на железнодорожной станции в деревне Марцинконяй Варенского района было обнаружено тело мертвого мужчины (1982 года рождения).

Эксперт обнаружил синяки на ногах погибшего.

Вечером, около 20.30, в Рокишкском район, в поле найдено тело женщины (1951 г.р.). Тело уже начало разлагаться.

Начаты досудебные следственные действия для установления причин смерти.

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