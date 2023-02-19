Офицер Армии обороны Израиля: российская армия - необучаемая толпа

С Игалем Левиным, офицером Армии обороны Израиля и военным аналитиком, мы поговорили о самых успешных операциях ВСУ за время войны с Россией, как воюют украинские военные и о том, возможен ли мир с Кремлем в принципе.

- Ваши оценки российской армии изменились после начала полномасштабной войны РФ против Украины?

- Мое мнение не изменилось, более того, я даже в нем укрепился: российская армия необучаемая. Вместе с тем нужно понимать, что российские военные стараются учиться, говоря точнее – адаптироваться к тем реалиям на поле боя, в которых они оказались. Вместе с тем относительно недавний разгром под Угледаром указывает на тот факт, что командиры среднего и высшего звена российских вооруженных сил, повторюсь, необучаемые. Российская армия – неповоротливая, негибкая, а поэтому и с адаптацией к новой для них ситуации получается из рук вон плохо.

- С каким оружием Украина начала войну в феврале 2022 года и что на вооружении ВСУ сейчас?

- В самом начале российского вторжения Украина использовала преимущественно советское оружие, в целом это были танки Т-64, боевые машины пехоты БМП – 1 и 2, плюс такое оружие украинской разработки, как “Стугна-П” (противотанковые ракетные комплексы – ред.). Ко всему этому было немного оружия западного производства - “Джавелины” (противотанковые ракетные комплексы – ред.), “Байрактары” (дроны – ред.), “Стингеры” (переносные зенитно-ракетные комплексы).

Сейчас произошли колоссальные изменения, на вооружении Украины появились западные реактивные системы залпового огня HIMARS, ракеты разных типов, например, AGM-88 HARM - это американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета, западные самоходные артиллерийские установки, такие как немецкие PzH 2000 или польские Краб. Скоро появятся танки – Леопарды 1 и Леопард 2. В конце года на службу в ВСУ поступят и американские Абрамсы. Это то, оружие о котором громко говорят, помимо этого есть гранатометы самых разных производителей, в том числе и израильского производства “Матадор”, которые Украина закупила незадолго до начала полномасштабного вторжения России.

- Боевые действия, которые российские вооруженные силы ведут в Украине, отличаются, чрезвычайно жестоким отношением к мирным жителям. Откуда у российских солдат такая жестокость к жителям Украины?

- Все стереотипы и плохие шутки о том, что российская армия похожа на кровавую орду восточных кочевников, оказались правдой. Мы в этом убедились после начала вторжения: для них оказалось нормальным убивать мирных жителей, стирать с лица земли города с их жителями. Российским военным кажется вполне нормальным совершать военные преступления – от массовых изнасилований, мародерства и до расстрелов мирного населения.

- Самые успешные операции ВСУ от начала войны и до нынешнего момента?

- На сегодняшний момент, конечно, это Киевская операция и то, что удалось прогнать врага от столицы Украины. Можно сказать, что это был один из ключевых моментов начала вторжения. Если бы не удалось отбросить врага от столицы, ход войны был бы совершенно другим. Ситуация была сложная, критическая, были моменты, когда все висело на волоске. Тот факт, что Украина вынудила Россию уйти из-под своей столицы - очень крупная победа ВСУ. Думаю, что в качестве ключевого примера можно рассматривать не Харьковскую и не Херсонские операции, а именно Киевскую, потому что именно она дала Украине возможность продолжать сражаться дальше и продемонстрировала Западу, что Киев надо поддерживать и оружием, и финансово.

Foto: Asm. albumas

- Самый большой провал российской армии во время войны?

- Российский Генштаб недооценил армию Украины и Запад в целом, это и стало их самым большим провалом, то есть они абсолютно недооценили своего врага.

- ВСУ нужно наносить удары по военным целям на территории РФ?

- Любые военные объекты армии России, такие как военные базы, техника, танковые парки с точки зрения законов ведения войны являются легитимными целями. Не важно, где они будут находиться - на территории самой России, Беларуси или в любом другом месте. Российские военные объекты являются легитимными целями. А вот будут ли по ним наноситься удары и если да, то когда - это решать украинским военным.

- Что следует ожидать в ближайшее время на фронте? Генеральное сражение?

- Генеральные сражения ушли в прошлое вместе с Наполеоновской эпохой, масштабные сражения и бои у нас происходят каждый день. Деоккупация Крымского полуострова будет очень важным сражением. В ближайшее время на фронте несомненно будут идти активные оборонительные действия со стороны Украины и подготовка к крупному дальнейшему контрнаступлению, которое, видимо, начнется весной или летом.

- Для Украины и России вообще возможно какое-нибудь мирное соглашение?

- Как военный скажу вам, что любая война рано или поздно заканчивается за столом переговоров. Даже Третий Рейх Гитлера и тот оказался за столом переговоров, когда подписывал акт о капитуляции. Очевидно, что и эта война закончится переговорами. Лично я считаю, что пока Россия существует, война будет продолжаться, а когда она проиграет войну, Кремль начнет жить идеями реваншизма, восстановления своей военной мощи и мести за поражение. Как только в Москве посчитают, что они готовы, они снова начнут войну. Фактически это означает, что Украине после победы в первой войне будет необходимо превратиться в один большой военный лагерь, граждане которого готовы к началу новой войны в любой момент.

- По каким причинам, по вашему мнению, Израиль не спешит передать Украине современные системы ПВО?

- Израиль не член НАТО, Израиль не давал в отличии от Великобритании и США каких-либо обязательств в отношении Украины. Если мы говорим об израильской системе противовоздушной обороны “Железный купол”, то, во-первых, Израилю самому не хватает этих систем, во-вторых, их производят с помощью США, которые, насколько я знаю, оплачивает производство ракет. Сами ракеты засекречены, поэтому Израиль точно никому не будет их ни передавать, ни продавать. “Железный купол” купили американцы, но и то, им его продали только потому, что США частично оплачивают производство ракет для этой системы ПРО.

- Иран поставляет Российской Федерации дроны, ходят слухи о том, что готовятся поставки баллистических ракет. Украина стала для Ирана полигоном для проверки вооружения?

- Да. Тегеран внимательно следит за тем, как иранское оружие проходит крещение огнем на поле боя для того, чтобы в будущем как можно более эффективнее его использовать против Израиля. Более чем очевидно, что Иран намеревается использовать против Израиля, в Тель-Авиве об этом знают и к этому готовятся. Кстати, сам факт сотрудничества Ирана и России, по сути, толкает Израиль и Украину в один окоп. Да, хотя Израиль и не передает системы ПВО Украине, но Израиль отправляет системы оповещения обнаружения, бесплатно передает технологии обнаружения ракет, гуманитарную помощь на десятки миллионов долларов, занимается лечением украинских военнослужащих в своих больницах и за свой счет помогает восстанавливать энергетическую инфраструктуру Украины. Чем больше Россия и Иран сближаются, тем более тесными будут связи Украины с Израилем.

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