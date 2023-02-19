Возможности получить господдержку на строительство собственного жилья уменьшаются: грядут перемены

Государство поддерживает молодые семьи, решившие купить свой первый дом в регионах Литвы. Однако эту поддержку может быть не так просто. Жители жалуются, что до них никак не доходит поддержка на покупку жилья, приходится подолгу стоять в очередях, а иногда они теряют выплаченные авансы. В этом году покупка первого дома для молодых семей может оказаться еще более сложной – на субсидии выделено в три раза меньше средств, чем в прошлом году. Более того, рассматриваются и критерии выделения такой поддержки.

Подготовка к сужению круга получателей поддержки

С 2018 года, когда положение о поддержке вступило в силу, из государственного бюджета было выделено в общей сложности около 70 миллионов евро. Ею воспользовались около 5 тысяч семей, из которых еще около 1000 получили дополнительные субсидии, т.е. то есть при изменении обстоятельств – после рождения первого или второго ребенка.

Некоторые политики как раз предлагали расширить возможности молодых семей по покупке своего первого жилья в Литве — не только в регионах, но и в крупных городах, а Министерство социальной защиты и труда (МСЗТ), похоже, готовится пойти другим путем - сузить эти возможности.

“За этот период распределения поддержки мы увидели, что большая часть поддержки — около 30 процентов (около 20 миллионов евро) — идет на кольцевые муниципалитеты вблизи крупных городов, остальное — на другие 50 муниципалитетов. Мы видим явную диспропорцию. А целью самого закона было сокращение региональной разобщенности, чтобы там образовывались семьи и уменьшалась социальная разобщенность, сокращались социально-экономические различия между регионами и т.д.

Мы сами видели отличия и получили указания от Центробанка Литвы и Центра стратегического анализа (STRATA), поэтому мы придумаем определенные изменения, чтобы средства, выделенные государством, огромные деньги, были использованы максимально целенаправленно и достигли целей, которые были предусмотрены”, - сказал заместитель министра социальной защиты и труда Мартинас Шюркус.

Он внес несколько предложений о том, как изменить действующий порядок распределения поддержки. Прежде всего, как сообщалось ранее, желательно, чтобы молодые семьи не могли покупать недвижимость в кольцевых муниципалитетах, а кроме того, должен быть установлен потолок стоимости жилья. Также есть соображения об изменении возрастного ценза, поскольку в настоящее время помощь распространяется на молодые семьи до 36 лет.

“Например, стоимость дома, который вы покупаете, сейчас не оценивается — вы можете купить дом любой стоимости, и вы все равно получите поддержку, если вовремя встанете в очередь. Во-вторых, вы не обязаны декларировать свое место жительства в жилье, которое вы приобрели при поддержке. По сути, мы даже не знаем, живут ли те люди, которые купили дом в 2018 году, до сих пор там или переехали куда-то еще.

Есть еще предложения. Проведя анализ, Центробанк Литвы говорит, что в тех регионах, где рынок недвижимости уже активен, наша поддержка могла даже повысить цены в кольцевых муниципалитетах. Это означает, что государственная поддержка “съедается” этим повышением, и люди остаются с еще большими кредитами и должны будут платить больше средств в течение всего срока кредита”, — отмечает М. Шюркус.

В этом году финансирование было сокращено в три раза

Помимо этих изменений, в этом году планируется существенно сократить финансирование поддержки. Если в прошлом году была выделена рекордная сумма в 25 миллионов евро, то в этом году только 8 миллионов евро. Вице-министр обращает внимание и на другие схемы поддержки молодых семей.

"25 миллионов евро было выделено, в прошлом году было выделено около 10 миллионов (позже увеличили - ред.). А законом предусмотрено, что поддержка рассчитана с учетом возможностей бюджета. Выделено 8 миллионов евро, и мы продолжим наблюдать, потому что уже сейчас видим замедление рынка недвижимости.

Однако следует помнить, что это не единственный способ приобретения жилья. Еще одна мера позволяет приобретать жилье по всей Литве, вне зависимости от того, в каком муниципалитете оно находится, если доход семьи не превышает 23 тысяч евро (в год — ред.). Кстати, в этой поддержке нет очередей.

Есть компенсация за аренду жилья, которая хорошо работает в Вильнюсе. Люди, которым негде жить или которые не могут позволить себе арендовать подходящее жилье, могут получить государственную поддержку в виде компенсации арендной платы, что также немаловажно. Таких мер больше – то же социальное жилье”, – комментирует М. Шюркус.

Жители полгода ждут поддержки, теряя авансы

Еще одна существующая проблема – огромные очереди молодых семей в муниципалитетах, желающих воспользоваться поддержкой. Жители жалуются, что им приходится стоять в очереди по полгода, а то и дольше. А продавцы не соглашаются так долго ждать, расторгают договоры, и семьи теряют авансы. Об этой проблеме упоминает и мэр Йонавы.

“Глядя на очереди от Йонавы до Расейняй, я слышу ожидание, что эти очереди будут ликвидированы в ближайшее время, потому что люди спланировали и забронировали (жилье — ред.), весной наступит время активного строительства, и, видимо, это вопрос станет очень чувствительным, в центре внимания, вероятно, будет министерство и центральное правительство”, — говорит М. Синкявичюс.

“В регионах мы видим, что эта поддержка действительно набирает обороты, и перерезание пуповины вызовет ажиотаж, потому что люди выстраиваются в очереди”, — добавляет он.

Заместитель министра социальной защиты и труда М. Шюркус отмечает, что сейчас в очереди около 800 семей, но уверяет, что деньги, выделенные на этот год, еще не закончились.

“Кому уже выделена поддержка, то есть выдали справку о том, что поддержка будет выделена — она им выделена. В конце лета прошлого года в очереди было около 1,3 тысячи семей, часть из них позже выбыла. Вопрос в том, купили ли они этот дом без субсидии, другая часть - около нескольких сотен - отказались от субсидии в этом году, уже не стоят в очереди и сами купят дом.

Те, кто стоит в очереди, четко проинформированы о том, что на них не выделены средства государственного бюджета, они в очереди. Все люди могут присоединиться к очереди, если они соответствуют критериям. Поэтому у нас огромная очередь”, — комментирует он.

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