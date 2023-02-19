Советуют не ждать прежнего уровня цен на продукты: только некоторые могут подешеветь

Центробанк Литвы провел расследование в отношении продовольственных товаров, которые за год подорожали на треть. Результаты показали, что только в одной части производства продукта цена может увеличиться больше, чем затраты. Правда, это звучит убедительно не для всех. Сейчас заметно, что хотя сырье и энергозатраты дорогие, это не так быстро переносится на конечные цены продуктов питания, как раньше. Эксперты оценили, каких цен ожидать в будущем.

Аурелиюс Дабушинскас, директор экономического департамента Центробанка Литвы (ЦБ), представляя анализ цен на продукты питания в передаче Delfi, сказал, что общий вывод заключается в том, что рост цен может быть оправдан увеличением затрат. Правда, в одной части цены на продукцию росли гораздо быстрее.

“Мы сравнили развитие цен с изменением себестоимости на трех этапах цепочки производства продуктов питания — на уровне сельскохозяйственного сектора, на уровне производства продуктов питания (отраслевой уровень) и на уровне розничной торговли.

Во всех случаях рост затрат был значительным. Где цены выросли относительно больше, так это в случае сельскохозяйственного сектора. Может, о прибыли и говорить не стоит. Скорее всего, в аграрном секторе цены в значительной степени диктует рынок. То есть аграрный сектор Литвы является частью более широкого рынка. Затем они просто получают рыночные цены, а затем продают продукцию по ценам, которые диктует рынок. И затраты могут тогда иметь важное значение в их развитии и местных элементах. Тенденции, которые мы наблюдали в аграрном секторе в 2021-2022 гг., возможно, были относительно благоприятными, так как цены выросли больше, чем, по нашей оценке, себестоимости”, – прокомментировал А. Дабушинскас, пояснив, что производителями сельхозпродукции являются как предприятия, так и фермеры.

На вопрос, распространилось ли уже более высокое повышение цены, чем оно должно быть в соответствии с затратами, на дальнейшие звенья цепочки поставок и повысило ли конечную цену, представитель ЦБ ответил, что да, повышение цен распространилось.

“Наконец, когда производители продуктов питания покупали сельхозпродукцию по более низким ценам, это увеличивало их издержки, трансфер. Но нельзя сказать, по крайней мере, исходя из нашего анализа, что цены в сельскохозяйственном секторе были злонамеренно повышены больше, чем должны были, потому что, когда мы сравниваем недавнюю динамику цен на продукцию в сельскохозяйственном секторе со средним ростом цен в Европейском Союзе (ЕС), мы видим, что тенденции очень похожи”, — сказал собеседник.

Правда, нельзя исключать вариант, что цены на товары могли быть повышены заранее, потому что считалось, что затраты увеличатся сильнее.

“Цены на многие товары, особенно на услуги, меняются не каждый день. Они устанавливаются на определенный период времени. И ценоустановщик, будь то продавец или торговец, тот, у кого есть хоть какая-то рыночная власть, поскольку он устанавливает цену на определенный период времени вперед, должен учитывать и пытаться предсказать, как будет развиваться эта стоимость. В результате определение текущей цены должно автоматически включать ожидаемое развитие затрат в будущем. В нынешних условиях, возможно, из-за очень высокой неопределенности, сама неопределенность привела к более высоким ценам, чем в обычное время”, - сказал А. Дабушинскас.

Однако руководитель портала сравнения цен Pricer.lt Арунас Визицкас задался вопросом: если сырье росло пропорционально темпам ЕС, то почему уровень инфляции отличается от других стран почти в два раза?

"Инфляция в ЕС была в среднем 10%, в Литве - более 20%. И это коснулось всех стран Балтии. Эстония была даже лидером, мы были на втором месте, потом Латвия. Я бы сказал, что в цепочке была определенная диспропорция. (...) В этом вопросе осталось скрытое. Его следует анализировать в каждом конкретном случае.

Следует помнить, что инфляция здесь продолжается уже два года. Это началось в 2020 году с ковидом. Мы до сих пор ясно помним март месяц, когда мы сметали прилавки, покупали масло, гречку, и это вдохновило многих участников принять это во внимание и, возможно, повысить цены, чтобы они так не покупали.

За этим последовал второй триггер, война, в которой также были те же психологические элементы. Кроме всего этого, есть еще последовательность, потому что война, энергетика, сопутствующие сырьевые материалы, такие как удобрения и т. д., внушали, что следует с тревогой смотреть в будущее и, скажем так, пытаться обезопасить себя”, — сказал А. Визицкас.

Призывают не ожидать таких же цен

Анализируя цены на товары, А. Визицкас выступил с критикой, что в настоящее время расходы населения уже сравнялись с уровнем развитых стран, а пенсии, пособия, зарплаты - нет.

А. Дабушинскас считал, что следует рассматривать более длительный период. По его словам, после инфляционного шока покупательная способность должна вырасти и вернуться в положительное русло.

“Что касается того, дорого это нам это обойдется или дешево, то вопрос в основном сводится к тому, теряем ли мы свою конкурентоспособность из-за таких тенденций. (...) Пока нет явных признаков, даже если посмотреть на недавнее прошлое, то все наоборот, у экспортеров дела шли неплохо. Будущее будет зависеть и от того, как будет развиваться экономика у наших основных торговых партнеров. Но нет никаких угроз, что мы и так слишком дорогие.

В целом, если говорить об уровне наших цен на продукты питания, то стремительный скачок инфляции достаточно существенно приблизил их к среднему по ЕС”, - пояснил А. Дабушинскас.

Глава Pricer.lt отмечает, что хотя сырье и энергоресурсы подешевели, изменения в снижении цен пока не наблюдается.

“Январский опрос, проведенный 25 числа, показал, что цена корзины продолжает расти. Например, корзина самых дешевых продуктов выросла на 0,7 процента, за год - на 32 процента, сумма составляет почти 19 евро. Если говорить о брендах, то после декабря запасов стало меньше, прирост цены в месяц составляет 6,1 процента, или 3,60 евро, что составляет почти 17 евро в год.

В этом месте, если бы ситуация сложилась так, что на нас действительно влияет рыночная конъюнктура и дешевеет некий барьер, это сырье, энергия и т.д. если бы у нас была эффективная экономика, мы бы увидели очень быстрое возвращение к этому равновесию. К сожалению, мы этого не видим, мы видим больше публичных действий. Хотя на самом деле это может быть здоровой силой для того, чтобы некоторые торговцы начали снижать цены и разрыв между самой дешевой корзиной в самой дорогой и самой дешевой сети стал комичным - 22 евро. Это 34 процента. Если сделать правильный выбор, то иногда можно даже амортизировать все влияние инфляции”, — отметил он.

Комментируя динамику цен на продукты питания, А. Дабушинскас сказал, что не стоит ожидать таких же цен, как до пандемии.

"Прирост был очень большой. Даже если некоторые цены на сырье и энергию вернутся к допандемическому уровню, другие элементы затрат будут выше, та же заработная плата. Поэтому затраты и расходы не вернутся номинально. Что мы можем ожидать, глядя в будущее, может быть, некоторые товары дешевеют. Особенно, если затраты снижаются и инфляция замедляется, вполне вероятно, что если не будет новых потрясений с точки зрения инфляции цен на продукты питания или общей инфляции, но мы считаем, что может потребоваться некоторое время, чтобы инфляция оставалась инерционной. (…) Это будет зависеть от продуктов. Что касается самой корзины, то, возможно, отдельные продукты станут дешевле, но в целом, если инфляция корзины упадет, цены значительно упадут, мы этого не ожидаем", - сказал он.

Между тем, А. Визицкас сообщил, что цены на некоторые продукты в Польше уже возвращаются на еще более низкий уровень, чем до повышения цен.

"Например, 200 г сливочного масла сейчас продаются по 79-85 центов за упаковку. При этом лучшие цены в Литве 1,29-1,99 евро. И мы громко заявляем о 2-6 процентах, что будем делать молочные продукты дешевле. Например, молоко в Польше стоит 59 центов, здесь 1-2 евро, кефир аналогично. Цены на творог и жестокие различия. Все это происходит от того, что экспортные цены снизились, закупки там тоже уменьшились, запасы, которые были произведены, нужно куда-то складывать, срок годности у них поджимает, это побуждает выбрасывать ту продукцию на рынок, пока еще есть желание достаточно выгодно выкинуть, поэтому и есть такие косметические вещи. Я думаю, что скоро мы увидим гораздо более низкие цены.

Те же тенденции мы наблюдаем и в хлебе – сырье, энергия дешевеют. На самом деле хлеб мог быть дешевле, но в декабре он все же имел тенденцию к подорожанию. Небольшую проблему мы видим в том, что у нас в мясных продуктах некая сжатая пружина, сырье не дороже, а цены доходят до прилавков очень медленно и даже очень неохотно. Вот объяснение тому факту, что у нас в Литве много переработчиков мяса, они обеспечивают конкуренцию, ценность для потребителя, чего, может быть, нет в других секторах. Здесь еще идет балансировка, может быть рост цены, а может остаться на прежнем уровне.

Мы видим резервы яиц перед Пасхой, но я не знаю, появятся ли эти резервы, и у нас будут более дешевые яйца, потому что сейчас яйца, которые стоили до евро в прошлом году на Пасху, теперь стоят 1,79 евро. Плюс один евро. Разница, возникающая в торговой цепочке, достаточно велика, непропорционально велика и может быть передана потребителю. Будет ли это сделано? Может быть, будет какая-то конкуренция, и если на рынке будут лидеры, которые захотят забрать с собой потребителей, они смогут это сделать”, — сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!