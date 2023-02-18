Президенты Литвы и Франции обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО и помощь Украине

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе переговоров, в которых также приняли участие президент Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, обсуждались важнейшие темы Вильнюсского саммита НАТО и помощь Украине в борьбе с российской агрессией, говорится в сообщении Группа по вопросам коммуникации Президентуры.

"Мы надеемся, что на Вильнюсском саммите будут утверждены новые оборонные планы для региона, а также усилена противовоздушная оборона восточного фланга НАТО и Балтийского региона", - сказал президент Литвы.

Глава государства также подчеркнул необходимость обновления членами НАТО соглашения о расходах на оборону. "Я считаю, что 2 процента ВВП, выделяемые на оборону, сегодня должны быть той нижней планкой, от которой мы сможем отталкиваться, увеличивая инвестиции в нашу коллективную безопасность, прежде всего наращивая оборонный потенциал", - сказал глава Литвы на встрече с президентом Франции.

По мнению Г. Науседы, роль Франции, обладающей ядерным арсеналом, в сфере сдерживания и обеспечения безопасности в Европе огромна. Глава государства также отметил, что Франция была одной из первых стран, решивших передать Украине танки. "Это очень важная поддержка для защищающейся Украины, но сегодня мы должны говорить и о других видах вооружения, прежде всего о ракетах большой дальности и противовоздушной обороне", - отметил президент Литвы.

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