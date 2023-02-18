Глава государства поблагодарил еврокомиссара за ее личный вклад и усилия в решении беспрецедентного миграционного кризиса, с которым Литва столкнулась в 2021 году. По утверждению президента, внимание Европейской комиссии к этой проблеме, поиск правовых решений, переговоры с третьими странами и возвращение мигрантов в страны происхождения продемонстрировали твердую солидарность всего Европейского союза и его структур с нашей страной, которая противостояла гибридной атаке, инициированной авторитарными режимами, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

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"Последний миграционный кризис сильно отличался от предыдущих. Он оказал серьезное влияние на безопасность всего ЕС и его восточного региона. Инструментализация миграции была использована как средство для достижения политических целей враждебных государств. Литва, Польша и страны Балтии стоят на страже внешней границы ЕС, поэтому на охрану границ должно быть направлено всестороннее внимание и ресурсы ЕС", - подчеркнул глава Литвы.

По мнению президента, необходимо принять все необходимые правовые акты для решения вопросов инструментализации миграции и охраны границ, а также разработать планы действий, которые помогли бы государствам-членам, наиболее страдающим от нелегальной миграции, бороться с ней и ее последствиями.

На торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня восстановления Литовского государства президент Г. Науседа вручил еврокомиссару Ильве Юханссон Командорский крест ордена "За заслуги перед Литвой" за большую поддержку Литвы в решении кризиса, вызванного нелегальной миграцией.

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