Произошедшая на мосту А. Мешкиниса в Каунасе авария заблокировала движение по трассе А1

В Каунасе на мосту через Нерис столкнулись два тягача и легковой автомобиль.

Полиция Каунасского уезда сообщила, что в 12.35 в Каунасе на мосту А. Мешкиниса столкнулись легковой автомобиль VW Passat, которым управляла женщина, и два грузовика, которыми управляли мужчины.

Водители не согласны с тем, что они виновны, поэтому на место происшествия выехали сотрудники полиции. Раненых нет.

Авария произошла при движении в сторону Клайпеды. В этом месте отчетливо видна разваливающаяся конструкция разрушенной части Клебонишкского моста. Не исключено, что это могло отвлечь внимание водителей от дороги.

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Водители сообщают, что разрешено движение только по одной полосе.

В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась длительная пробка. Водителям рекомендуется выбрать другой маршрут.

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