Бушующий на побережье шторм Отто не причинил большого ущерба, судоходство в Клайпедском порту ограничено

В пятницу метеорологи предупредили, что начнется буря Отто, и она будет самой сильной в Литве в холодное время 2022-2023 гг., которое до сих пор характеризовалось очень спокойной и пасмурной погодой. Однако похоже, что шторм Отто, посетивший Клайпеду, не нанес значительного ущерба. Правда, в субботу Клайпедский порт сообщил, что из-за усиления ветра в пятницу с 23:30 в Клайпедском порту началось ограниченное судоходство. Ночью с порывами был зафиксирован ветер 27,6 м/с.

Портал lrt.lt сообщает, что в Клайпеде сильный ветер местами повалил строительные леса и сорвал рекламу. Видно, что вода в реке Дане заметно поднялась.

В субботу днем ​​скорость ветра достигает около 18 м/с, в порывах фиксируется скорость до 22 м/с. Высота волн в море более 5 метров.

Из-за неблагоприятных погодных условий 1 судно не может выйти из Клайпедского порта, 1 судно также ожидает входа.

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