В Литве подсчитали, сколько белорусов и россиян заявляют о поддержке войны в миграционных анкетах, и "очень удивились"

Недавно для белорусов и россиян, желающих поселиться в Литве, ввели специальную проверку в виде анкеты с вопросом об отношении к войне в Украине. Оказалось, ежедневно от 10 до 20 граждан обеих стран, желающих получить ВНЖ в Литве, заявляют о поддержке российского вторжения. Об этом сообщила директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, пишет издание Vakarų ekspresas.

— Меня очень удивил тот факт, что мы получаем относительно большое количество заявлений — от 10 до 20 — о том, что они (граждане Беларуси и РФ, подающие документы. — Прим. ред.) одобряют войну, поддерживают то, что происходит в Украине, — заявила Гудзинскайте.

Она не уточнила, какая это доля от общего числа всех анкет, а также кого больше среди сторонников войны — белорусов или россиян.

Гудзинскайте подчеркнула, что представленные в анкетах данные имеют ключевое значение для принятия решения о том, может ли гражданин Беларуси или России поселиться в Литве: те, кто поддерживает войну, должны покинуть страну и не могут рассчитывать на получение вида на жительство.

Впрочем, во многих случаях ходатайства не удовлетворяются по другим причинам. Например, если приезжий представляет угрозу для государственной безопасности или общественного порядка.

Директор Департамента миграции рассказала, что белорусов и россиян при подаче документов просят ответить в анкете на восемь вопросов личного характера, в том числе об образовании, предыдущих местах работы, службе в армии, деловых связях, контактах с госучреждениями стран НАТО и ЕС. Еще два вопроса касаются отношения к российскому вторжению в Украину.

— Это вопросы о том, кому принадлежит Крым и как они оценивают войну, начатую Россией. Некоторые говорят, что они аполитичны, что их не интересуют эти вопросы. Но когда ты в такой ситуации и идет война, невозможно усидеть на двух стульях. Действительно удивительно, сколько людей на стороне России, — заметила Гудзинскайте.

По ее мнению, подобные неоднозначные высказывания могут делать те, кто все еще зависит от госструктур на родине, — например, россияне, которые могут лишиться пенсий из РФ, если объявят о поддержке Украины.

Напомним, решение о введении анкетирования для белорусов и россиян приняли на основании недавних корректировок законодательства о порядке выдачи иностранцам документов на проживание в Литве, проведенных МВД, и на основании рекомендаций Департамента госбезопасности.

Заполнять такой опросник должны все граждане России и Беларуси от 18 лет, которые обратятся к литовским властям за выдачей или продлением видов на жительство и национальных виз. По усмотрению Департамента миграции заполнить такую анкету могут потребовать и от заявителей из других стран.

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