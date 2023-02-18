В столице прощаются с диссидентом Антансом Терляцкасом

16 февраля в Вильнюсе скончался литовский диссидент, политзаключенный, лауреат премии Свободы, основатель Лиги свободы Литвы и кавалер ордена креста Витиса Антанас Терляцкас.

С утра субботы люди едут, чтобы почтить память скончавшегося диссидента. Сделать это можно будет до 20.00 в Вильнюсском похоронном бюро "Ritualas" (I зал, ул. Оланду 22, Вильнюс). Также в воскресенье с 10.00 до 15.00.

Похороны состоятся в воскресенье, 19 февраля, в 15.00. Умершего похоронят на Рокантишском кладбище города Вильнюса, где он упокоится рядом со своей супругой Еленой.

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