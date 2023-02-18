У Зуокаса есть конкретный план по пробкам в Вильнюсе: предлагает родителям перестать возить детей в школу

Артурас Зуокас, один из лидеров партии "Свобода и справедливость", снова баллотирующийся на пост мэра Вильнюса, уверен, что он обязательно выйдет во второй тур, и с кем ему придется бороться в до сих пор неясно, хотя он назвал возможных противников. Однако А. Зуокас отверг версию, что его гениальность в основном определялась тем, что нехватка лидеров в политике становится все более очевидной.

И хотя многим эта муниципальная избирательная кампания кажется скучной, А. Зуокас подчеркнул, что это преимущество, потому что оно показывает, что политика становится более серьезной и основательной, больше говорится о теме, о проблемах, а не просто выставляется напоказ.

"В любом случае, выборы - непростой период для участников, но сегодня, по крайней мере, я и моя команда сосредоточены на встречах с жителями Вильнюса и сообществами, мы подписываем соглашение о том, что нужно сделать за четыре года, чтобы они могли контролировать", - рассказал политик.

Основное направление его предвыборной кампании - "Вильнюс без пробок". Он сказал, что имеет видение, как наладить транспортную систему.

"Значительное количество пробок связано с тем, что родителям приходится вывозить детей утром и вечером, это история большинства жителей Вильнюса. Мы предлагаем простое решение, что делает и Таллинн. В муниципальных школах есть желтые автобусы, и они сами забирают младших школьников. Это идет в радость родителям – обычное утро, плюс есть возможность отложить начало занятий, чтобы не попасть в тот самый час пик. Это чтобы перенести начало занятий на 9 часов утра, собрать и отвезти детей в школу – простое и рациональное решение, и Таллиннское самоуправление уже много лет этим занимается.

Другое решение — кольцо Гележинё Вилко. Еще в 2005-2006 годах, когда я был мэром на второй срок, мы смоделировали еще один виадук, который уберет пробку с пересечения улиц Гележинё Вилко и Жальгириса, чтобы не надо было пересекать, и светофор исчезнет. Конечно, этот проект нужно еще раз пересмотреть, но после его реализации той пробки, которая существует сегодня, уже не будет", - пояснил А. Зуокас.

Он утверждал, что хорошо организованная система общественного транспорта, к которой он обещает ввести новые меры, также поможет решить проблему автомобильных заторов.

"Мы хотим представить два новых вида транспорта. Трамвай уже всем известен, а еще одно новшество — воздушный транспорт. Мы реалисты, мы видим, что делает Франция, Париж планирует четыре таких "воздушных гондолы", в этом случае одна только гондола вмещает 25 пассажиров, может перевозить 1200 пассажиров в час, первая остановка будет там, где находится новый центр притежения - Национальный стадион. Из центра спускаетесь на проспект Конституциёс, вторая остановка – площадь Европы.

Проект достаточно дешевый, не требует дополнительной земли, реализуется относительно быстро, имеет большую пассажировместимость, плюс туристическую привлекательность. Так мы соединим Шешкине и новый центр города очень простым и быстрым способом. Я гарантирую, что в течение моего будущего срока мы это попробуем сделать", - заверил А.Зуокас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!