Шольц: Германия отправит дополнительную бригаду для защиты Литвы

Германию отправит дополнительную бригаду для защиты Литвы, а также защитит критическую инфраструктуру в Северном и Балтийских морях в рамках выполнения своих обязательств в сфере безопасности. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 17-19 февраля.

Германия привержена своей ответственности за безопасность Европы и территории союзников НАТО без каких-либо «если» или «но», отметил Шольц.

“В предыдущие годы с этой трибуны часто говорилось, что Германия должна выполнить свои обязательства в сфере политики безопасности, и я разделяю эту точку зрения. Но не только разделяю, мы действительно выполним свою ответственность, предоставив дополнительную бригаду для защиты Литвы, помогая Польше и Словакии с противовоздушной обороной и патрулированием воздушного пространства, защищая критическую инфраструктуру в Северном и Балтийских морях, а также возглавляя Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО и сохраняя с этой целью 17 000 военнослужащих в состоянии готовности”, - сказал канцлер ФРГ.

“Чтобы добиться этого и большего в будущем, мы положим конец пренебрежению Бундесвером”, - добавил Шольц. Он сказал, что Германия увеличит расходы на оборону до 2% ВВП на постоянной основе.

“Для этого мы внесли поправки в Основной закон при поддержке крупнейшей оппозиционной партии нашей страны. Этот фонд позволяет нам, наконец, переключиться на наращивание потенциала нашего Бундесвера. Конечно, новые боевые самолеты, вертолеты, корабли и танки повлекут за собой увеличение расходов на боекомплект, техническое обслуживание, учения, обучение и личный состав. И поэтому я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить то, что я сказал в Бундестаге через три дня после начала войны. Германия увеличит свои расходы на оборону до 2% от валового внутреннего продукта на постоянной основе”, - заявил Шольц.

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