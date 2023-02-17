Синоптик предупреждает: в Литве ожидается невиданная до сих пор буря

Метеорологи предупреждают: в пятницу вечером начнется буря (Отто), она будет самой сильной в Литве за холодный сезон 2022–2023 г. Однако на территории Литвы ветер не достигнет ураганной силы.

В Атлантическом океане формируется циклон, который пройдет над Скандинавией и усилится в субботу ночью и ударит по Литве. Ветер будет особенно сильным у моря. У моря порывы ветра достигнут 30 м/с. По словам синоптиков, циклон назван "Отто".

Это должна быть самая сильная буря в этом холодном сезоне. Синоптик Витаутас Сакалаускас сказал LNK, что в выходные погода будет неприятной.

"Циклон со всей силой накроет Литву в субботу, особенно ночью, когда усилится южный/юго-западный ветер, переходящий в западный. Порывы будут достаточно неприятными", – сказал синоптик.

В первой половине ночи, по его словам, порывы ветра достигнут 16-21 м/с.

"А на западе/на юго-западе Литвы местами ветер будет до 17-22 м/с. Самым сильный ветер будет у Балтийского моря – порывы ветра достигнут 28-30 м/с. Это будет в полночь. Во второй половине ночи ветре немного успокоится, но останется порывистым", – сказал Сакалаускас.

По его словам, порывистым ветер будет и днем.

Ожидается не только ветреная, но и дождливая погода.

"Осадки будут сильными: дождь, мокрый снег, ночью на западе осадки будут сильными. Итак, в субботу погода будет неприятной", – предупредил Сакалаускас.

В восточной части Литвы ветер будет слабее, но днем и там будут наблюдаться сильные порывы.

"Скорость ветра составит 15-18 м/с", – сказал Сакалаускас.

Осадки будут смешанными, но чаще будет идти дождь.

"Бури бывают и весной. Пока мы жили спокойно, зимой в этом году такого сильного ветра еще не было", – заметил синоптик.

Однако, по его словам, подобные бури возможны и в будущем.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!