Соцдем о Ландсбергисе: он не осознает всей серьезности скандала с Бартошявичюсом

Председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте считает, что заявления лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса о том, что скандал с Кристиенасом Бартошявичюсом — это всего лишь дутый мыльный пузырь, свидетельствуют о том, что Г. Ландсбергис совершенно не осознает серьезности ситуации.

"Видимо, он совершенно не осознает ситуацию, зато в очередной раз полон цинизма", – заявила В. Блинкявичюте в пятницу в передаче радиостанции "Žinių radijas".

"Но что поделаешь, остается только сожалеть о том, что, по моему мнению, человек, будучи политиком, председателем такой партии, совершенно не понимает сложившуюся ситуацию и не хочет выяснить правду, и будто пытается что-то скрыть", — добавила она.

Политик подчеркивает, что спикер Сейма и старейшина фракции консерваторов Радвиле Микуленайте-Моркунене, отвечая на вопросы оппозиции об истории с К. Бартошявичюсом, в своих ответах путаются и сообщают все новые подробности. Поэтому, по словам лидера социал-демократов, есть подозрения, что политики лгут, чтобы скрыть некоторые подробности истории.

Лидер социал-демократов подчеркивает, что после оценки этих обстоятельств фракция СДПЛ намерена обратиться в Комиссию по этике и процедурам с просьбой дать оценку действиям спикера Сейма и старейшины фракции консерваторов.

"На этой неделе, после того как мы получили отрицательный ответ из Генеральной прокуратуры о том, что она не собирается начинать расследование, о чем я очень сожалею, мы решили, что надо обратиться в Комиссию Сейма по этике и процедурам как из-за действий спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен все это время, так и из-за старейшины фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене", – сообщила В. Блинкявичюте.

"Действительно, многие вопросы остаются без ответа. Поэтому Комиссия по этике и процедурам должна дать оценку их поведению и представить определенные выводы", — отметила она.

В. Блинкявичюте также отмечает, что при рассмотрении возможности импичмента вышестоящему руководству Сейма в первую очередь все оппозиционные фракции должны обсудить, есть ли основание для этого.

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