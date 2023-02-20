Европарламент предлагает льготный НДС на аренду и продажу велосипедов

Члены Европарламента (ЕП) предлагают уделять больше внимания велосипедам, увеличивать количество велодорожек и стоянок для велосипедов, снизить НДС на аренду и продажу велосипедов и участвовать в "зеленых" переменах.

В четверг была принята резолюция ЕП, в которой призывают признать велосипеды полноценным транспортным средством. Европарламентарии акцентируют, что езда на велосипедах дает много пользы, например, способствует укреплению здоровья, снижает количество заторов в городе, уровень загрязнения, в результате улучшается качество воздуха.

Европарламентарии хотят, чтобы ЕК подготовила стратегию развития велосипедного транспорта в Европе, в соответствии с которой до 2030 г. должно удвоится количество километров, которые проехали велосипедисты. Член фракции "зеленых" ЕП Карима Делли сказала, что ЕП делает первый исторический шаг помощи велосипедистам в Европе.

"Они (велосипеды) способствуют улучшению здоровья, климата и дают рабочие места. Экосистема велосипедов создает миллион рабочих мест во всей Европе, а в 2030 г. может достигнуть двух миллионов. Мы хотим, чтобы была создана специальная европейская стратегия велосипедов, а велопромышленность признана партнером европейской промышленности. У каждого в Европе должна быть возможность ездить на произведенных в Европе велосипедах", – заметила Делли.

В резолюции отмечено, что нехватка безопасных мест для парковки велосипедов и отдельных велодорожек, а также недостаточная защита от краж мешает расширению велотранспорта в городе.

Европарламентарии призывают региональные и местные власти инвестировать в велоинфраструктуру и включить аренду доступных по цене электровелосипедов и велосипедов в планы городского движения. Важно создавать возможность для сочетания разных видов транспорта, например, оборудовать поезда большим числом мест для велосипедов, а на вокзалах и узлах мобильности оборудовать безопасные стоянки для велосипедов.

Члены ЕП поощряют правительства и муниципалитеты стран ЕС больше инвестировать в расширение инфраструктуры для велосипедов и снижать тариф НДС на их продажу, аренду и ремонт.

Они предлагают ЕК и странам ЕС поддерживать производство велосипедов и их запчастей со знаком "Сделано в Европе", чтобы поощрять конкурентоспособность европейской промышленности. Вместе с тем европарламентарии предлагают ЕК объявить 2024 год годом велосипедов в Европе.

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом





Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!