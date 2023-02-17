Еврокомиссар: пессимизм в экономических прогнозах ЕК для Литвы обусловлен сокращением потребления

После того, как на этой неделе Европейская комиссия (ЕК) объявила, что экономический рост Литвы составит 0,3% вместо прогнозировавшихся прошлогодней осенью 0,5%, еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс заявил, что наибольшее влияние на это оказывают снижение потребления и выдыхающаяся инфляция.

"Причины многочисленные. Во-первых, это сократившееся потребление, а во-вторых, мы видим, что в какой-то мере выдыхается и инфляция, она будет последовательно снижаться, и, по нашим прогнозам, в 2024 г. она даже сможет достичь нормального уровня, что составляет около 2,1%", — сказал Синкявичюс из Страсбурга.

По мнению еврокомиссара, это главные причины несколько пессимистичного экономического прогноза для Литвы, тем не менее не стоит на это смотреть с довольно негативной точки зрения. Также, по его словам, наиболее серьезной проблемой в стране является сокращение экспорта и импорта.

"Наиболее серьезная проблема — сокращение нашего экспорта и импорта. На это необходимо обратить внимание, потому что здесь уже идет речь о конкурентоспособности нашей экономики", – сказал политик.

"После потери этих позиций отвоевать их будет очень сложно", — добавил он.

ELTA напоминает, что на этой неделе Еврокомиссия огласила макроэкономический прогноз для Литвы на 2023 г.

По данным ЕК, после вторжения России в Украину рост литовской экономики замедлился до 1,9% в 2022 году, а в четвертом квартале стал отрицательным, составив -1,7%. На замедление роста экономической активности повлияли сокращение экспорта в некоторые восточноевропейские страны и снижение индивидуального потребления, так как рост заработной платы не компенсировал последствия высокой инфляции.

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