Президент Литвы в Мюнхене: победа Украины должна стать целью для всех демократических стран

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа принял участие в дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, где подчеркнул, что важнейшей общей целью всего демократического мира на сегодняшний день является победа Украины над российским агрессором, а важнейшими составляющими этой победы являются прочные трансатлантические отношения и решимость защищать демократические ценности, говорится в пресс-релизе Офиса президента.

В своем обращении к собравшимся в Германии главам государств и экспертам в области безопасности президент подчеркнул, что даже и после победы Украины на поле битвы угроза для материка со стороны России никуда не исчезнет, поэтому европейские страны должны взять на себя обязательство по увеличению оборонных расходов для обеспечения эффективности и надежности обороны и сдерживания.

Президент Литвы участвовал в публичной дискуссии вместе с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидером меньшинства в Сенате США Митчем Макконнеллом, отмечается в пресс-релизе.

"Жестокая российская агрессия против Украины не была неожиданной. На протяжении многих лет В. Путин громогласно и четко заявлял о своих целях и стремлении восстановить советскую империю. Мы слышали, как он говорил об этом здесь, в Мюнхене, в 2007 году. Помните? Украина всегда была целью его имперского видения. И не будем питать иллюзий — если Путину повезет в Украине, агрессия продолжится", — сказал президент.

Глава литовского государства отметил, что долг всего передового и демократического мира помочь Украине выиграть войну, и одним из важнейших элементов этой победы являются прочные и незаменимые трансатлантические отношения и лидерство США в обеспечении европейской безопасности.

"Мы живем в сложное время. У нас ровно столько времени, сколько Украина выигрывает для нас на поле битвы, и мы не имеем права растрачивать это время впустую", – заявил президент Литвы международному сообществу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Обращаясь к мировым лидерам, президент Литвы подчеркнул значение и важнейшие цели Вильнюсского саммита НАТО, который пройдет в июле этого года: реализация принципа передовой обороны в Балтийском регионе и на восточном фланге Альянса, утверждение новых планов обороны и увеличение оборонных бюджетов.

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