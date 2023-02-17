Из-за снижающихся цен на электричество поступает много запросов, но принимают мало решений

В январе 2023 года снизилась оптовая цена на электричество, потребители стали активно интересоваться новыми тарифами и возможностью переписать договоры, однако поставщики говорят, что запросы поступают, но реальных действий бывает немного. Часть клиентов, вероятно, довольствуется компенсацией государства. Однако некоторым клиентам стоит серьезно пересмотреть условия договора.

Сейчас компании Ignitis, Enefit и Elektrum Lietuva – дают клиентам возможность подписать договоры с тарифами ниже 28 цт за кВт/ч. Сейчас до такой суммы цену компенсирует государство. Государственная служба регулирования связи (ГСРС) недавно призвала потребителей пересмотреть договоры.

"Чувствуется активность клиентов, особенно тех, кто подписал договоры с более высокими ценами. Правда, они мигрируют от плана к плану, а не из компании в компанию. Такая миграция в январе-феврале увеличилась в 5 раз. Клиенты часто выбирают фиксированные планы без скидок", – сказала Delfi представитель Ignitis Лаура Беганскене, заметив, что за это время договоры поменял 1% клиентов компании.

Пресс-секретарь Enefit Ева Крикштопайтите сказала, что в январе количество запросов значительно выросло. Однако, интерес не всегда приводит к решению изменить поставщика. В январе количество клиентов компании выросло на 3%.

"За то же время договоры расторгли 0,7% клиентов. Одни изменили поставщика, другие ‒ перешли на гарантийные поставки, другие расторгли договоры, поскольку был продан объект", – сказала она.

В январе договоры переписали 0,5% клиентов Enefit.

Представитель Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас сказал, что с середины января до настоящего времени новые договоры подписали 25 000 клиентов. Компания сообщает, что поменять договоры клиенты могут проще, их не ждут никакие санкции.

Правда, у одного поставщика есть планы с налогом на резервацию. Enefit сообщает, что клиенты, подписавшие договоры на 24 или 36 месяцев, могут их расторгнуть в любое время ‒ им ничего не придется платить за это. Такой же порядок распространяется на план, связанный с биржевой ценой. Однако есть планы более длительного срока действия.

"Исключения ‒ планы на 84 и 72. Там действует иная модель, такие договоры связаны с инвестициями в зеленую энергетику, мы строим новые ветряки, солнечные электростанции. Поэтому на такие договоры действует налог на резервацию", – пояснила Крикштопайтите.

Elektrum Lietuva позволяет меняющим план клиентам не возвращать скидки (около 20 евро).

"В договорах с новыми клиентами вообще нет никаких дополнительных условий – они могут свободно расторгать договоры без дополнительных обязательств", – сказал Каваляускас.

Ignitis с 15 февраля также не требует у клиентов возвращать предоставленные ранее скидки при переписке договоров, если клиент будет пользоваться услугами компании не меньше 6 месяцев.

Каваляускас заметил, что договоры стоит пересмотреть клиентам, которые подписали их в конце лета- в начале осени 2022 года.

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