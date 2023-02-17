Подписан договор на строительство инфраструктуры для сил НАТО

Министерство обороны Литвы реализует проект по созданию инфраструктуры, необходимой для размещения сил НАТО быстрого реагирования с повышенной готовностью, говорится в пресс-релизе.

Договор на строительство данной инфраструктуры подписан между координатором проекта агентством НАТО по закупкам и поддержке и ЗАО "Merko statyba". В процессе реализации данного проекта планируется построить 10 объектов, среди которых казармы, столовая, ремонтно-технические мастерские, вертолетные площадки, многофункциональный центр и прочее. Строительные работы планируется завершить к 2026 году. Общая стоимость договора превысит 110 млн евро.

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"В целях усиления сдерживания и укрепления коллективной обороны мы развиваем инфраструктуру, необходимую для создания надлежащих условий для присутствия союзников по НАТО в Литве. Это один из наших важнейших приоритетов, обеспечивающих национальную и региональную безопасность", — говорит министр обороны Арвидас Анушаускас.

После реализации данного проекта Пабрадский полигон станет одним из самых современных в странах Балтии и сможет принять до 3 тыс. военных. Будут созданы надлежащие условия для проведения учений, для отдыха, а также обеспечена транспортно-техническая поддержка, говорится в пресс-релизе.

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