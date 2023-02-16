Во время мероприятия в Вильнюсе мужчина приставал к людям и оскорблял их

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Jaunius Matonis

Мероприятия по случаю восстановления независимого государства в столице Литвы в этом году прошли без особых проблем, однако не обошлось и без конфликта, вызванного пророссийским активистом Лауринасом Рагельскисом.