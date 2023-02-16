В факельном шествии в столице приняли участие до 1000 человек

По случаю 105-й годовщины Восстановления государства в Вильнюсе состоялось факельное шествие с участием до 1000 человек, пишет madeinvilnius.lt.

Участники шествия собрались у памятника Йонасу Басанавичюсу и шли на Лукишкскую площадь.

Большая часть участников шествия шла с факелами в руках, триколорами, историческими флагами, украинскими и белорусскими флагами, флагами Эстонии и другими флагами. Участники шествия пели народные песни, скандировали "Литва для литовцев".

К месту проведения акции на автомобиле с символикой Союза народа и справедливости приезжал депутат Пятрас Гражулис. Однако участники шествия, увидев Гражулиса стали скандировать: "Клоуны - вон!"

Тогда депутат оставил машину в стороне и пришел к собравшимся пешком, сделал видео на фоне собравшихся, но в шествии не участвовал.

Факельное шествие провела организация Pro patria. С 2018 г. эти шествия проходят в Вильнюсе, раньше их проводили в Каунасе.

По словам представителя Pro patria Витаутаса Синицы, цель мероприятия - подчеркнуть важность национального государства.

"Хочется больше ясности и акцента, что не просто абстрактную свободу в этот день празднуем, а конкретно независимость литовского народа", – сказал Синица.

"Тогда (16 февраля 1918 года) было решено, что литовский народ сам собой управляет, что он хочет иметь свое государство и оно у него будет, и будет существовать в веках. Эту идею мы пытаемся помянуть как раз в той форме, которая нам кажется эстетичной, красивой, наделяющей людей смелостью", – сказал он, заметив, что на официальных мероприятиях того акцента иногда не хватает.

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