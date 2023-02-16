Лукашенко, Тихановская и Позняк очень по-разному поздравили литовцев с госпраздником

В Литве 16 февраля отмечают День восстановления Литовского государства. С государственным праздником литовцев поздравили Александр Лукашенко, лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская и представитель движения "Вольная Беларусь" Зенон Позняк. У всех политиков поздравления получились очень разными, но как будто больше про Беларусь, чем про Литву.

Александр Лукашенко, как обычно в случае с «недружественными» странами, адресовал поздравление народу, а не президенту или правительству Литвы.

— Белорусы всегда были нацелены на мирное и дружелюбное сосуществование. Многовековое соседство установило между нашими народами неразрывные связи, фундаментом которых являются совместные семьи, искренняя дружба, общий бизнес, память, история, — говорится в публикации его пресс-службы.

Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka Foto: Scanpix / Reuters

Впрочем, литовские власти он тоже не обошел вниманием, но поздравлять их не стал, зато обвинил в «безуспешных попытках» сменить «избранную белорусским народом власть», а также «необоснованно враждебной и лживой политике по отношению к нашей стране».

Несмотря на все это, «Беларусь была и остается открытой для жителей Литвы, настроенной на сотрудничество и диалог», заявил Лукашенко.

Доказательством этого он назвал продление на 2023 год безвизового въезда для граждан Литвы, потому что «и литовский народ разделяет желание жить в согласии с белорусами». Свое прежнее заявление о рвущихся в Беларусь за мукой, гречкой и солью литовцах он повторять не стал.

В заключение Лукашенко пожелал литовцам «скорейшего восстановления государственного политического и экономического курса, который отвечал бы настоящим интересам литовского народа», а также «мира, спокойствия и благополучия».

Sviatlana Cichanouskaja, Ingrida Šimonytė Foto: LRV

Светлана Тихановская в своем поздравлении отметила вклад литовцев в борьбу за независимость Беларуси:

— Сердечно поздравляю народ Литвы с Днем восстановления Литовского государства. Я благодарна за крепкую дружбу, которая объединяет белорусов и литовцев. Мы никогда не забудем, как вы поддержали нашу борьбу за свободу и независимость, — написала она в твиттере на английском языке.

А вот Зенон Позняк опубликовал следующее поздравление, адресованное литовцам и литовскому сейму:

— Цяпер, калі расейскі агрэсар пры здрадзе Лукашэнкі акупаваў Беларусь, напаў на Украіну і рэальна пагражае ўсёй Усходняй Эўропе, салідарнасьць паміж нашымі народамі, як і ў 90-х гадах, павінна быць грунтам для супраціву супраць агрэсіі Масквы, гарантыяй незалежнасьці, дэмакратыі і свабоды. Вітаем Незалежнасьць Літоўскай Рэспублікі! Віншуем з Днём Незалежнасьці!

День восстановления Литовского государства — государственный праздник в Литве, отмечается 16 февраля. В этот день в 1918 году в стране был подписан Акт о независимости Литвы, провозгласивший восстановление независимого демократического Литовского государства.

В 1940 году коммунисты запретили праздновать 16 февраля в Литве — за это грозили репрессии. В 1990 году дата была объявлена государственным праздником.



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