"Формально никто ничего не нарушает, пропустив в Литву фуру с продукцией "Гродно Азот" - про санкционные "дырки" c белорусским расследователем

На литовском пограничном пункте пропуска Райгардарс в ночь на 14 февраля активисты "Рабочего Руха" и журналисты Белорусского расследовательского центра выявили две фуры из Беларуси с подсанкционными товарами.

Как на территории Литвы оказались грузовые машины с продукцией попавшего под санкции белорусского предприятия "Гродно Азот" и как удалось это обнаружить в эфире Delfi рассказывает руководитель Белорусского расследовательского центра Станислав Ивашкевич.

Delfi: Каковы подробности произошедшего, как удалось зафиксировать момент пересечения белорусско-литовской границы фурой с подсанкционным товаром? Была ли у вас какая-то наводка?

Станислав Ивашкевич: Сразу подчеркну, что я там находился как корреспондент, который освещал эту акцию. Обратить внимание на пересечение белорусско-литовской фурой с подсанкционной продукцией помог "Рабочы рух", это объединение белорусских рабочих, в котором состоит много бывших сотрудников предприятия "Гродно Азот", которые поддерживают связи со многими рабочими коллективами в самой Беларуси.

Foto: DELFI / Tomas Juodelis

Активисты "Рабочего руха" получили наводку – информацию о том, что несколько фур, загруженных на "Гродно Азот", будут ехать через границу.

Около суток длилась эта операция "Рабочего руха", которую мы освещали. Примерно с 17 до 22 часов проверяли номер каждой фуры. В 22 часа установили одну фуру с подсанкционным товаром, и блокировали ее до трех часов ночи, пока таможенники не согласились взять ее назад на дополнительную проверку.

Приехала полиция, потом в ситуации начали разбираться таможенники. Сначала таможенники, а потом и пограничники не нашли никаких нарушений по документам. Между тем активисты "Рабочего руха" отказывались уходить и отпускать эти фуры.

И в конце концов приехали уже достаточно высокие чины, представляющее литовскую таможню, разобрались в сопроводительных документах на груз и в доводах, представленных активистами "Рабочего руха". После этого фуры отправили на дополнительную проверку.

- Как же так получилось, что литовская таможня эти фуры с подсанкционным товаром пропустила? Где в данной ситуации эта самая дыра, которая позволяет обходить санкции и насколько это вообще масштабная проблема? Не каждую же ночь активисты "Рабочего руха" дежурят на границе.

- Дело в том, что санкции введены не против продукции предприятия "Гродно Азот", а против самого предприятия.

С одной стороны, это вроде бы одно и то же, так как это предприятие-монополист, единственный в Беларуси производитель азотных удобрений.

Но, с другой стороны, поскольку санкции введены против юридического лица ОАО "Гродно Азот", то для транспортировки продукции просто регистрируют новые юридические лица - и всё.

То есть литовский таможенник видит, что в документах в качестве производителя указан не "Гродно-азот" - предприятие, попавшее под санкции, а совершенно другое юридическое лицо, которого в санкционном списке нет.

И никто на литовской таможне не обязан знать, кто производит азотные удобрения в Беларуси и сколько таких производителей. Иными словами, формально на литовской таможне никто ничего не нарушает, пропустив такую фуру в Литву.

И здесь ключевое слово – "формально".

Кроме того, в данном случае, если говорить об эпизоде, о котором идет речь сейчас, то там, кстати, были ещё и подделанные документы. В качестве производителя продукции указано юридическое лицо, которое было создано примерно во время введения санкций. А в так называемом акте загрузки указано, что продукция, которая была в фурах, загружалась на предприятии «Гродно Азот». И это подтвердил водитель одной из фур, когда я брал комментарий у водителя для своего видеосюжета.

- Что необходимо сделать, чтобы закрыть эту дыру, позволяющую обходить санкции?

- Чтобы закрыть эту дыру, необходимо ввести санкции в отношении продукции "Гродно-Азот" . Правда, и в этом случае тоже есть способы обхода санкций, но реализовать их уже гораздо сложнее, чем нынешняя схема, - когда просто создают сколько угодно этих юридических лиц. В Беларуси это можно делать абсолютно спокойно и до бесконечности.

И тут очень важно ещё понимать, что такое эти азотные удобрения и почему их выгодно экспортировать из Беларуси. Раньше это предприятие довольно часто было убыточным, а сейчас оно приносит суперприбыли.

Дело в том, что при производстве азотных удобрений используется природный газ. Газ сейчас в Евросоюзе очень дорогой, а для Лукашенко он стал очень дешёвым.

После того, как он помог Путину напасть на Украину, они подписали соглашение, согласно которому временно - на три года - в Беларусь поставляется российский газ по субсидированным российским ценам.

И в связи с этим сейчас "Гродно-Азот" пользуются этой дельтой: с одной стороны - дешевое субсидированное российское сырьё, а с другой - огромные цены в Евросоюзе. Если очень грубо сократить логическую цепочку, то фактически европейские потребители платят Лукашенко за то, что он помог Путину напасть на Украину.

- А что в итоге произошло с фурами, задержанными активистами "Рабочего руха"? Их просто отправили на дополнительную проверку или их развернули назад в Беларусь?

- Нам сказали, что точно фуры отправят назад в Беларусь. А в официальных комментариях, которые были даны вечером 14 февраля, говорится о том, что начато досудебное расследование обхода санкций.

- На следующий день после истории с фурами появилась информация о том, что Литва закрывает один из железнодорожных погранпунктов – "Стасилай", с 16 февраля в этом направлении движение грузовых поездов из Беларуси в Литву приостановлено. А ранее, с 10 февраля Польша приостановила работу наземного пункт пропуска "Бобровники" на границе с Беларусью.

Как вы полагаете, стоит ли ожидать, что Литва по примеру Польши тоже начнет перекрывать наземные пограничные переходы?

- Трудно ответить на этот вопрос. Закрытие погранперехода со стороны Польши произошло после того, как был осужден на 8 лет тюрьмы журналист и активист Белорусского союза поляков Анджей Почобут. Здесь можно искать много совпадений.

К тому же сейчас, накануне годовщины со дня полномасштабного нападения России на Украину, много обсуждают, как может измениться роль Беларуси в этой войне. Трудно предугадать, как дальше будут развиваться события.

Но я думаю, что вот эта акция, связанная с задержкой фур с подсанкционным товаром на белорусско-литовской границе, - это была верхушка айсберга - большого расследования, которое провел "Рабочий рух" (https://t.me/rabochyruh), а также мы - Белорусский расследовательский центр (https://investigatebel.org/by) совместно с литовским Центром журналистских расследований (https://siena.lt/).

Цель этого расследования - раскрыть схему вывоза из Беларуси азотных удобрений.

Я думаю, что после публикации всех документов, где указаны еще и объемы экспорта из Беларуси азотных удобрений, будет понятно, насколько ничтожны санкции против предприятия "Гродно-Азот". И далее могут приняты какие-то меры.

Ещё очень важный момент заключается в том, что не факт - и вообще, я думаю, вряд ли - люди, принимающие решения о санкциях, представляют себе, насколько эти санкционные дырки обширные.

Я допускаю, что принимающие решения о санкциях люди считают поведение Лукашенко ответом на давление. В то время как это фактически является ответом на отсутствие давления, и, соответственно, искажаются и причинно-следственные связи, и снижается эффективность политики в отношении белорусских властей, поведение которых не нравится европейским соседям.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!