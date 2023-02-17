ЕП одобрил соглашение: с 2035 года все легковые автомобили в ЕС - без выбросов СО2

В ЕС установлены промежуточные цели снижения количества выбросов автомобилями до 2030 г.: для легковых автомобилей – на 55%, для автофургонов – на 50% меньше, чем в 2021 г. Согласно регламенту, до 2025 г. Евркомиссия (ЕК) представит методику учета выбросов СО2 и предоставления данных, которая будет действовать во всем ЕС.

До конца 2026 г. ЕК будет наблюдать, насколько максимальные показатели загрязнений отличаются от реальных данных по расходу горючего и энергии, сообщит о методике приспособления норм выбросов производителям и предложит дальнейшие средства.

Согласно планам, на компании, которые производят небольшое количество транспортных средств за календарный год (от 1000 до 10 000 новых легковых автомобилей или от 1000 до 22 000 автофургонов) до 2035 г. будет распространяться исключение. Если компания будет регистрировать меньше 1000 автомобилей в год, то исключение будет действовать и впредь.

В соответствии с нынешней системой поощрения не загрязняющих или минимально загрязняющих окружающую среду автомобилей (НЗМЗОС) для производителей, которые продают больше транспортных средств, выбрасывающих в атмосферу от 0 до 50 г CO2/км, т.е. электромобилей и гибридов, применяют менее жесткие цели выбросов СО2. Эта система была разработана так, чтобы отвечала предусмотренным тенденциям продаж. Было решено, что с 2025 до 2029 г. показатель продаж НЗМЗОС автомобилей должен составлять 25%, а показатель продаж новых фургонов НЗМЗОС – 17%. С 2030 г. это поощрение упразднят.

Каждых два года ЕК будет объявлять отчет по прогрессу в деле расширения незагрязняющей природу мобильности на дорогах.

"Цель регламента - поощрение транспортных средств с нулевым или минимальным уровнем загрязнения. В нем установлены широкомасштабные цели на 2030 г. и цель нулевого загрязнения до 2035 г. Эти цели очень важны для обеспечения к 2050 г. нейтральности влияния на климат. Эти цели вносят ясность в работу автомобильной промышленности и поощряют производителей расширять инновации и инвестиции. Не загрязняющие природу автомобили станут доступнее для пользователей, быстрее появится рынок подержанных не загрязняющих природу автомобилей. Итак, устойчивое вождение станет доступным для все", – сказал докладчик в ЕП Ян Хёйтема ("Обновим Европу", Нидерланды).

За это решение проголосовали 340 депутатов ЕП, против были 279, еще 21 воздержался. Новые правила уже согласованы с Советом ЕС.

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом





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