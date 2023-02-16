Из-за большого объема контрабанды Литва закрыла пункт пропуска на границе с Беларусью

Из-за большого объема контрабанды с четверга Литва закрывает один из двух железнодорожных пунктов пропуска на границе с Беларусью. Об этом сообщила Литовская государственная служба пограничной охраны.

"С четверга пограничный переход закрыт для грузовых поездов из Беларуси через станцию в Стасиле. Эти поезда пропускаются через пункт пропуска Кена", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, пункт Стасила будет закрыт до тех пор, пока не будет установлена ​​стационарная система рентгеновского досмотрового оборудования. контроля. Эту систему планируется установить в конце 2024 года.

В пункте пропуска Кена система рентгеновского контроля была установлена еще в октябре прошлого года.

"Эти меры принимаются в связи с тем, что поездом из Беларуси перевозится большое количество контрабанды, что создает повышенную угрозу национальной безопасности Литвы", — говорится в сообщении литовской Госпогранслужбы.

В прошлом году при проверке товарных поездов из Беларуси пограничники обнаружили в общей сложности 2,5 миллиона пачек контрабандных сигарет в 28 ящиках на пункте пропуска Стасила. Это 87,6% всех контрабандных сигарет, обнаруженных литовскими пограничниками в прошлом году.

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