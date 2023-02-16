Члены Европарламента призывают выпустить из тюрьмы Саакашвили

Действия Грузии в отношении экс-президента Михаила Саакашвили - это испытание обязательства Грузии соблюдать европейские ценности и европейских стремлений страны, считают евродепутаты.

В минувшую среду Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой высказана озабоченность в связи с ухудшением состояния здоровья Саакашвили, находящегося в тюрьме с октября 2021 г. С учетом сообщений о том, что Саакашвили сильно похудел, и у него подозревают отравление тяжелыми металлами, члены ЕП призывают государственные учреждения Грузии освободить бывшего президента из тюрьмы и дать ему возможность лечиться за границей. Они также призывают нынешнего президента страны Саломе Зурабишвили воспользоваться конституционным правом и амнистировать бывшего президента. Это позволило бы снизить политическое дробление в стране, считают европарламентарии.

Члены ЕП отмечают, что Грузия должна сосредоточить внимание на европейских реформах, а отношение к заключенным, включая Саакашвили - это испытание обязательства страны соблюдать европейские ценности и европейских стремлений страны, считают евродепутаты.

Европарламентарии напоминают, что Грузия в ответе за состояние здоровья находящегося в тюрьме Саакашвили, за его лечение, благосостояние, уважение к его основным правам и достоинству. Ухудшение состояния здоровья бывшего президента будет наносить вред репутации Грузии и мешать усилиям страны идти к членству в Евросоюзе.

Резолюцию поддержали 577 депутатов ЕП, против были 33, еще 26 - воздержались.

Напомним, что в 2018 г. заочно был осужден за злоупотребление служебным положением и приговорен к 6 годам лишения свободы. Сторонники Саакашвили утверждают, что этот процесс был политическим и не обошлось без вмешательства нынешней правящей партии Грузии "Грузинская мечта". Саакашвили был задержан в 2021 году, когда вернулся в Грузию.

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом





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