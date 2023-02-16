Поздравления президента Литвы по случаю Дня восстановления государства

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что минувший год и война России в Украине выявили хрупкость мирной жизни. По словам главы страны, сегодня украинцы защищают не только свое право на мир и покой, но и права жителей всей Европы.

Дорогие жители Литвы!

Поздравляю вас с Днем восстановления Литовского государства!

Каждый год он разный, но каждый раз особенный, отмеченный на все времена мужественным стремлением к свободе. Этот день не только служит источником гордости за свою страну, но и подпитывает ее.

Символично, что именно сегодня мы потеряли одного из самых выдающихся борцов за свободу Литвы – Антанаса Тярляцкаса. Бесстрашного человека, который так и не смирился с реальностью, навязанной советской оккупацией, и решительно защищал наследие независимого государства.

В условиях сегодняшних вызовов мы опираемся именно на традиции литовской государственности. Нам придает силы знание того, что страна, которая была уничтожена и которую пытались стереть не только с карт, но и из памяти людей, смогла возродиться и подняться из руин мировой войны.

До сих пор мы искренне восхищаемся эпохой Великого княжества Литовского, которая принесла нам неизменную любовь к свободе, сильные традиции государственности и, наконец, нашу столицу Вильнюс, юбилей которого мы отмечаем в этом году. Но мы уже идем по стопам тех, кто подписал Акт от 16 февраля 1918 года, и строим современную демократическую республику, которая должна быть открытой и одинаково справедливой для всех.

Не так давно мы торжественно отметили юбилей объединения Малой и Большой Литвы.

Путь 16 Февраля, начавшийся 105 лет назад, продолжается и сегодня. Литва, восстановленная 11 марта 1990 года, прочно стоит на фундаменте, который заложил Йонас Басанавичюс и другие его современники, а затем защищали отважные добровольцы. И прежде всего от нашей мудрости и решительности зависит, сможем ли мы должным образом строить дом государственности независимой Литвы.

За прошедший год мы убедились, насколько хрупка надежда на мирное сосуществование в нашем регионе и сколько бедствий могут принести своевременно необузданные имперские амбиции.

Защитники Украины, подвергшейся подлому нападению, сегодня продолжают бороться за судьбу не только своей Родины, но и всей Европы, за право каждого из нас жить в мире и спокойствии.

Я верю, что украинский народ победит, и это произойдет при солидной поддержке и всесторонней помощи жителей Литвы. Не менее важно, чтобы и мы сами, наученные горьким опытом, отныне всегда уделяли достаточно внимания безопасности нашей страны.

Я желаю, чтобы каждое 16 Февраля, как самый яркий символ, напоминало нам о том, сколько времени, усилий и жертв потребовала борьба за независимость государства. Великий дар, который передали нам наши предки, – право и обязанность строить такую Литву, какую хотим мы, а не кто-то за пределами наших границ. Убежден, что мы с честью передадим это священное право нашим детям и внукам.

Желаю всем хорошего праздника!

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