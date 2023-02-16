Скандал в паневежской гимназии: подозревают, что малолетняя ученица отравилась наркотиками на перемене

На прошлой неделе в одной из гимназий Паневежского района разразился скандал. По данным портала JP, дети вышли на улицу покурить и предложили присоединиться к ним 11-летней девочке. Девочка сделала несколько затяжек и потеряла сознание.

Врачи скорой доставили девочку в больницу. По неофициальным данным, девочке промыли желудок и взяли кровь на анализ, в организме обнаружили наркотические вещества.

Представитель полиции Паневежского района Раса Мейште подтвердила, что такое происшествие было зарегистрировано. Она пояснила, что девочка думала, что курит обычную сигарету.

"Нас об этом информировали. 14-летний подросток предложил девочке покурить. Она думала, что курит обычную сигарету. Она сказала, что сделала одну затяжку, и ей стало плохо.

11-летнюю девочку привезли в больницу, она жаловалась на боль в животе. Однако, результат анализа крови показал наличие наркотических веществ в организме. Поскольку речь идет о детях, которые не могут быть привлечены к ответственности, дело передали Комиссии по благосостоянию детей Паневежского района", – сказала Мейште.

Социальный педагог Лигита Ламаускене сказала, что руководство школы не сразу об этом узнало, но не получило информацию о наркотиках в организме девочки.

"Мы узнали только, что девочка находится в больнице. Находившиеся там дети нас ни о чем не информировали. Информацию передали ответственным ведомствам, которые выясняют обстоятельства происшествия. Информацию о наркотиках в крови мы не получали", – сказала Ламаускене.

По данным завуча гимназии Аушры Крищюнене, информация уже передана Комиссии по благосостоянию детей.

По словам Ламаускене, основной способ решения таких проблем – осуществление превентивных программ.

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