В Вильнюсе состоялось молодежное шествие по случаю 16 февраля

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Jonas Balčiūnas

В центре Вильнюса состоялось молодежное шествие по случаю 16 февраля "Путем Литовского государства". Колонна шла от памятника Гедиминасу на Кафедральной площади до кладбища Расу, где покоится прах подписантов Акта от 16 февраля 1918 года.

По дороге колонна останавливалась у Дома подписантов и у памятника Йонасу Басанавичюсу. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!