В четверг утром на кладбище Расу в Вильнюсе почли память подписантов Акта о Независимости 16 февраля 1918 года.
От памятника Гедиминасу на Кафедральной площади до кладбища Расу пройдет молодежное шествие "Путем Литовского государства". В шествии примут участие школьники и студенты со всей Литвы.
В президентском дворце состоится церемония вручения наград, в полдень на площади Симонаса Даукантаса поднимут флаги стран Балтии, выступит президент Литвы Гитанас Науседа.
По традиции состоится служба в Кафедральном соборе.
Кроме того, ждет мероприятие у Дома подписантов в Вильнюсе.
Далее состоится церемония возложения цветов у памятника подписанта декларации 16 февраля 1949 года главы государства, генерала Йонаса Жемайтиса-Витаутаса (рядом с Минобороны Литвы).
Вечером на проспекте Гедиминаса зажгут 16 костров, состоится праздничный концерт.
Торжественный концерт состоится и в Литовской национальной филармонии.
Вечером организация Pro Patria проведет в Вильнюсе шествие с факелами.
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