Литва празднует День восстановления государства

В четверг Литва празднует День восстановления государства. По традиции в этот день вручат награды заслуженным лицам, поднимут флаги трех стран Балтии, а вечером в столице зажгут 16 костров, пишет madeinvilnius.lt.

В четверг утром на кладбище Расу в Вильнюсе почли память подписантов Акта о Независимости 16 февраля 1918 года.

От памятника Гедиминасу на Кафедральной площади до кладбища Расу пройдет молодежное шествие "Путем Литовского государства". В шествии примут участие школьники и студенты со всей Литвы.

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В президентском дворце состоится церемония вручения наград, в полдень на площади Симонаса Даукантаса поднимут флаги стран Балтии, выступит президент Литвы Гитанас Науседа.

По традиции состоится служба в Кафедральном соборе.

Кроме того, ждет мероприятие у Дома подписантов в Вильнюсе.

Далее состоится церемония возложения цветов у памятника подписанта декларации 16 февраля 1949 года главы государства, генерала Йонаса Жемайтиса-Витаутаса (рядом с Минобороны Литвы).

Вечером на проспекте Гедиминаса зажгут 16 костров, состоится праздничный концерт.

Торжественный концерт состоится и в Литовской национальной филармонии.

Вечером организация Pro Patria проведет в Вильнюсе шествие с факелами.

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