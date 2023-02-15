Необычная ситуация в Гаргждай: избитый мужчина вызвал скорую, а потом - полицию на врачей

13 февраля в квартал частных домов в Гаргждай была вызвана скорая . Мужчина жаловался на боли в спине. Однако после оказания помощи врачам пришлось иметь дело с полицией - мужчина вызвал полицию, заявив, что врачи скорой требовали взятку.

Жителей Гаргждай взятками не удивишь, хотя большинство говорит, что они против взяток.

"Как можно давать взятку за то, за что люди получают зарплату? Так за что мы платим государству?", – вопрошал один мужчина.

"Я никогда не давала взятки и не собираюсь давать", – сказала женщина.

"Это их работа, они должны возить нас в больницу. Не должны мы давать взятки", – сказала другая жительница Гаргждай.

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"Взятки - плохо, я это понимаю. Но без них не пробьешься", – пояснил другой собеседник.

В скорой помощи Гаргждай работают около 30 человек. Сообщается, что на взятке попалась 23-летняя медсестра и 50-летний водитель. Однако коллеги бригады не верят, что они могли взять взятку.

"Мы выясним эту ситуацию, работники все объяснят, тогда сможем комментировать", – сказала LNK представитель станции скорой помощи.

Некоторые работники скорой помощи подозревают, что это провокация недовольного пациента. Врачам к нему приходится приезжать часто.

"Этот пациент часто нас вызывает, часто бывает пьян. Полиция выяснит, был ли он пьян на этот раз, мы не можем ответить на этот вопрос", – сказала представитель Гаргждайской станции скорой помощи.

К этому жителю скорая приезжала не только в понедельник, но и в субботу. Супруга вызвавшего полицию мужчины сказала, что ни о какой взятке не слышала.

"Скорая приехала из-за побоев. Мужчину избили. Скорая оказала помощь, все в порядке. Не было взяток. Дал шоколад в знак благодарности, за то, что сделали укол", – сказала она.

Полиция в скорой нашла 100 евро. Сейчас выясняют, что произошло между медсестрой и пациентом.

Полгода назад в Гаргждай была уволена фельдшер, которая приехала по вызову пьяная.

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