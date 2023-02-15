Каунасская прокуратура начала досудебное расследование по делу о нарушении международных санкций

Каунасская окружная прокуратура сообщает, что 13 февраля начала досудебное расследование по делу о возможных нарушениях международных санкций.

Согласно материалам дела, в понедельник к Вильнюсскому территориальному таможенному посту на Райгардском пути прибыли два грузовика из Беларуси. В ходе проведенной сотрудниками проверки не было установлено никаких нарушений и грузовики с грузом были пропущены в Литву из Беларуси.

Однако после получения дополнительной информации была проведена повторная проверка, в ходе которой было установлено, что погрузка обоих транспортных средства была осуществлена на предприятии, включенном в список подсанкционных предприятий, следовательно груз не подлежал транспортировке. В результате этого могло иметь место нарушение части 1 и 2 статьи 2 постановления Совета Европейского Союза "Об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины ".

Есть подозрение, что в представленных документах транзитной декларации указана другая компания, не входящая в список подсанкционных компаний.

За совершение данного уголовного преступления предусматривается наказание в виде штрафа, ареста или лишения свободы на срок до пяти лет.

Досудебное расследование проводят сотрудники Каунасского отдела Криминальной таможенной службы.

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